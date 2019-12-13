Вопросы сокращения распространенности всех форм насилия обсудили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры необходимы для построения миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития и как сократить распространение всех форм насилия, в том числе в отношении детей обсудили на круглом столе представители правительственных и неправительственных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планируем подготовить план действий до 2025 года по имплементации индикаторов и показателей ЦУР 16-ой цели - сокращения распространенности всех форм насилия, в том числе в отношении детей. Провели колоссальную работу по оценке включенности индикаторов в стратегические планы государственных предприятий. Хотим подготовить гибкий документ, согласно которому будем работать до 2025 года совместно с государственными органами, институтами гражданского общества, исследовательскими институтами, учреждениями в сфере образования, права и защиты населения. Самое важное - проводить работу по четкому алгоритму», - сказала председатель Комитета по делам гражданского общества Алия Галимова.

В дискуссии приняли участие представители экспертных сообществ, государственных органов, неправительственных организаций по вопросам имплементации национальных индикаторов 16-го ЦУР - борьбы с насилием. Также была презентована «Дорожная карта» для сокращения распространенности всех форм насилия. «Проблема насилия актуальна в современном обществе. В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на эту проблему, было поручено подготовить «Дорожную карту» по защите прав детей. Министерство образования ведет активную работу. Существует масса проблем, которые необходимо решать. Если будут предложения, мы готовы оказать поддержку», - отметил представитель Министерства образования и науки Ержан Жиренбаев. Для реализации «Дорожной карты» задействованы Министерство внутренних дел, Министерство информации и общественного развития, Генеральная прокуратура РК, местные исполнительные органы, а также организации гражданского общества, международные организации и другие. Как рассказала председатель МВД Гульжан Баймуханбетова, планируется разработать новые эффективные алгоритмы действий участковых инспекторов полиции в случае обращения граждан по фактам бытового насилия, содержания притонов, неблагополучных семей. «Во все планируемые работы предлагаю подключить местные исполнительные органы, так как в первую очеред они должны нести ответственность за происходящее в селах, регионах, городах» , - сказал президент общественного фонда Eurasian Expert Counsil Чингиз Лепсибаев. Для реализации «Дорожной карты» также планируется развивать проект «Карта горячих точек» в районах с высокой преступностью, разработать и протестировать мобильное приложение, с помощью которого жители могут обратиться в случае насилия. Кроме того, будут разработаны и реализованы новые стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ, меры по сокращению алкоголизма и наркотической зависимости. Одна из актуальных проблем общества - суицид среди населения. В рамках «Дорожной карты» будет создан план по сокращению суицидов среди несовершеннолетних и взрослого насилия. В ходе дискуссии спикеры также обсудили проблему надругательства, торговлю людьми, борьбы с терроризмом и преступностью. Организаторы круглого стола - Министерство информации и общественного развития совместно с Казахстанским институтом общественного развития «Рухани жангыру». Цели устойчивого развития состоят из 17 целей, 169 задач.