22 Июня 2022 21:37

Вопросы сохранности боеприпасов в Вооруженных силах обсудили в Главной военной прокуратуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством исполняющего обязанности главного военного прокурора Дастана Секенова состоялось заседание Координационного совета военных органов управления и уголовного преследования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

На заседании рассмотрели вопросы сохранности оружия и боеприпасов в Вооруженных силах, а также меры по предотвращению насилия в отношении военнослужащих и их гибели.

В обсуждении приняли участие руководство Министерства обороны, Национальной гвардии, Пограничной службы, представители правоохранительных и специальных государственных органов, местных исполнительных органов, а также Министерств индустрии и инфраструктурного развития и по чрезвычайным ситуациям.

Дастан Секенов отметил проблемные вопросы, связанные с обеспечением сохранности вооружений, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также необходимость принятия исчерпывающих мер по их разрешению.

По итогам обсуждения для подразделений по воспитательной и идеологической работе, психологов и военно-правоохранительных органов выработали рекомендации по профилактике правонарушений, гибели и травматизма, путем внедрения современных научных разработок и опыта других стран.

Отдельно отмечена необходимость активизации работы по повышению привлекательности службы по призыву и поднятия престижа армии.