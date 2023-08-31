Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Вопросы соцподдержки лиц с инвалидностью обсудила Ляззат Калтаева в Алматы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
31 Августа 2023, 19:41
Вопросы соцподдержки лиц с инвалидностью обсудила Ляззат Калтаева в Алматы Фото: senate.parlam.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Ляззат Калтаева встретилась с представителями организаций гражданского общества, НПО и получателями социальных услуг в городе Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Депутат посетила Центр социальной поддержки «Тең қоғам». Совместно с многодетными матерями, лицами с инвалидностью и родителями детей с особыми потребностями обсудила вопросы обеспечения жильем, работой оказания услуг инватакси и социального обеспечения лиц с инвалидностью.

Также сенатор приняла участие в работе международной конференции «Женщины в политике и гражданское общество», где обсудила вопросы роли женщин и их организаций в управлении государством, необходимости разработки стратегии по увеличению роли и участия женщин.

photo

Парламентарий отметила, что гражданское общество должно быть более проактивным и взаимодействовать не только с депутатами из числа представителей НПО, но и со всем депутатским корпусом, предлагая свои аналитические услуги, альтернативные источники информации, возможность идти на опережение в решении злободневных вопросов в обществе.


Алматы   Сенат   Регионы Казахстана   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно