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Вопросы социального партнерства обсудили в Мангистауской области

Автор:  
Аружан Саптарова
15 Марта 2022, 14:55
Вопросы социального партнерства обсудили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Мангистауской области Нурлана Ногаева состоялось совещание по вопросам социального партнерства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании были обсуждены вопросы регулирования трудовых отношений в регионе, разрешения трудовых споров. В мероприятии приняли участие председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин, другие представители Федерации, руководители профсоюзов Мангистауской области, руководители государственных органов и работодатели.

О состоянии трудовых споров области и проделанной работе по социальному партнерству доложил руководитель управления инспекции труда Мангистауской области Алигер Инкаров.

Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений по обеспечению стабильности в социально-трудовой сфере Мангистау.

«Трудовые споры должны решаться в правовом поле, путем конструктивного диалога между работником и работодателем. Для этого важно активизировать разъяснительную работу среди трудовых коллективов предприятий, руководителей компаний и профсоюзных лидеров», - сказал Нурлан Ногаев.

Сатыбалды Даулеталин в свою очередь отметил, что трудовые консультации, проводимые профсоюзами совместно с работодателями, позволяют эффективно развивать социальное партнерство в рамках одного трудового коллектива.

«Работодатели должны воспринимать профсоюзы, как социальных партнеров. Как показывает практика, в результате конструктивных переговоров можно решить все спорные вопросы, не доводя до социальной напряженности. В итоге соблюдаются интересы всех сторон социального партнерства и самого предприятия», - сказал Сатыбалды Даулеталин.

Он также подчеркнул, что Федерация профсоюзов РК готова помочь в организации совместных обучающих семинаров для работодателей и работников по организации и проведению переговорного процесса в рамках трудового законодательства.

Напомним, Нурлан Ногаев в ходе в брифинга в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сказал, что трудовые споры должны решаться исключительно в правовом поле.


Мангистауская область   Регионы Казахстана   Общество   Трудоустройство  
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