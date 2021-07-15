Вопросы соблюдения избирательных прав граждан обсудили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в режиме онлайн провели семинар-совещание по вопросам соблюдения избирательных прав граждан. Мероприятие организовано в связи с предстоящими прямыми выборами сельских акимов. Об этом сообщила пресс-служба Карагандинского областного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициаторами совещания выступили областной суд и прокуратура региона. Посредством видео-конференц-связи участие приняли акимы городов и районов, судьи и прокуроры, представители правоохранительных органов, члены территориальных и участковых избирательных комиссий.

«Законодательство о выборах усовершенствовано. У граждан появилась возможность самим выбирать акимов сёл, посёлков, сельских округов. Судебная система своевременно отреагировала на эти изменения. С 1 июля вступил в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс, который заложил новый порядок рассмотрения споров в судах», – отметил председатель судебной коллегии по административным делам областного суда Мурат Туганбаев.

На онлайн-встрече разъяснили основные положения Конституционного закона РК «О выборах», а также особенности рассмотрения дел о защите избирательных прав.

О готовности избирательных комиссий к проведению выборов доложил руководитель аппарата акима Карагандинской области Даулат Ешкеев.

В Карагандинской области первые прямые выборы сельских акимов состоятся 25 июля. Они пройдут в 149 населённых пунктах. Предстоит избрать 75 сельских акимов. Зарегистрировано 268 кандидатов, из них 81 – от политических партий, самовыдвиженцев – 187.

Свой голос за будущего сельского главу смогут отдать более 81 тыс. избирателей. В проведении выборов будут задействованы 164 избирательные комиссии – 15 территориальных и 149 участковых.