Вопросы снижения уровня стрессовых активов банков обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы рассмотрели вопросы снижения уровня стрессовых активов банков второго уровня и вовлечения их в экономический оборот. На встречу для обсуждения этих вопросов были приглашены уполномоченные госорганы и субъекты банковского сектора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сенат Парламента РК.

Важность проведения работы в этом направлении в своем Послании отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Глава государства поручил разработать соответствующую законодательную базу. Главная цель прошедшей встречи - ознакомление с ходом реализации поручения Президента страны по снижению уровня стрессовых активов.

«Хотя оценочно размер стрессовых активов составлял 7,1% от активов банковской системы, что, по мнению профильного Агентства, не представляет угрозы для финансовой стабильности Казахстана, все же имеется значительный объем стрессовых активов, который необходимо вернуть в экономику рыночными методами, тем самым высвободив капитал для дальнейшего кредитования», - отметила председатель Комитета Сената по финансам и бюджету Ольга Перепечина в своем выступлении.

О мерах по снижению уровня стрессовых активов сенаторов проинформировал Представитель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. По его словам, к началу 2026 года текущий уровень стрессовых активов должен быть снижен с 2,7 трлн тенге до 0,9 трлн тенге.

Участники встречи также обсудили вопросы выкупа и дальнейшей реализации стрессовых активов банков второго уровня, а также необходимые предпосылки развития этого рынка. На мероприятии высказывались и такие предложения, как расширение списка уполномоченных покупателей стрессовых активов, создание института сервисных компаний, ужесточение регуляторного режима и ряд других.

«Данные предложения, найдя отражение в разрабатываемом законе по развитию рынка стрессовых активов, дадут новый импульс в деле оздоровления банковской системы», - заявила Ольга Перепечина в завершение.