Вопросы шахтерских коллективов остаются на контроле в Караганде

19 Января 2023, 09:16

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде продолжает работу согласительная комиссия по вопросам шахтерских коллективов. Очередное заседание провел аким области Ермаганбет Булекпаев. Обсуждались перспективы развития шахт угольного департамента «АрселорМиттал Темиртау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Согласительная комиссия работает на постоянной основе. Большинство вопросов, волнующих шахтерские коллективы, нашли положительное решение. Это, безусловно, способствует стабильной работе наших предприятий. Но остается ряд системных вопросов, на которые мы ждем ответов», – отметил председатель профсоюза угольщиков «Коргау» Евгений Буслаев.

Главный из них – досрочный выход на пенсию. Горняки ждут встречи с министром труда и социальной защиты, чтобы услышать позицию ведомства. Ермаганбет Булекпаев сказал, что в этом будет оказано содействие.

Представители компании информировали об инвестиционных проектах, планах по обновлению оборудования. На встрече от руководства «АрселорМиттал Темиртау» потребовали, чтобы инвестиционная программа была представлена коллективам каждой шахты.

«Эта информация должна быть доступна. Презентации разместите на предприятиях, проведите встречи. Горняки должны видеть будущее своих шахт», – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Также поднимался вопрос по оздоровлению работников. После закрытия на ремонты дома отдыха «Шахтер» и санатория «Жартас» шахтеры могут взять путевки в здравницы Казахстана. Руководство компании заверило, что проблем с этим не будет.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области