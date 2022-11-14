Вопросы шахтерских коллективов обсудили в Караганде

14 Ноября 2022, 15:08

14 Ноября 2022, 15:08

Вопросы шахтерских коллективов обсудили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек провел очередное заседание согласительной комиссии с шахтерами. Трудовые коллективы угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» озвучили новые вопросы от горняков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный вопрос был о снижении пенсионного возраста для шахтеров. Поэтому для разъяснения на встречу пригласили первого вице-министра труда и социальной защиты РК Акмади Сарбасова.

«Согласительная комиссия работает в течение года. Прогресс есть. Но имеется ряд системных вопросов, которые пока не нашли своего решения. На предыдущем заседании мы обсуждали вопросы нормативной численности, текучки кадров, обновления оборудования. Конечно, на первый план выходят меры по обеспечению безопасности и охраны труда», – отметил Женис Касымбек.

О новых вопросах, поднимаемых шахтерами, сообщил председатель профсоюза угольщиков «Коргау» Евгений Буслаев. Их шесть, в числе которых повышение заработной платы, выплата так называемой 13-й зарплаты, полное обеспечение мер по повышению безопасности труда, улучшение профилактики профессиональной заболеваемости и системы оздоровления работников.

По вопросу снижения пенсионного возраста пояснил Акмади Сарбасов. По его словам, межведомственная комиссия продолжает работу.

«Мы изучили международный опыт. Несколько вариантов рассматривается. В том числе введение специальных доплат. Наряду с государством обязательство должен нести и работодатель», – сказал Акмади Сарбасов.

В ведомстве позже обещают предоставить конкретные схемы с расчетами.

Все остальные вопросы приняты в работу, и решения по ним будут озвучиваться на следующих встречах.