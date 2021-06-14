Вопросы семейных ценностей обсудили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в Международный день отца, молодежным ресурсным центром Акмолинской области совместно с общественным объединением «Союз отцов по Акмолинской области» проведен прямой эфир в социальной сети Instagram на тему «Семейные ценности». Мероприятие прошло под эгидой 30-летия Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Как отметили организаторы, основной целью встречи является ориентирование молодых людей на создание крепкой и дружной семьи, популяризация среди молодежи традиционных семейных ценностей.

В мероприятии приняли участие активисты молодежных организаций, студенты различных учебных заведений области, сотрудники молодежных ресурсных центров.

Спикером встречи выступил председатель ОО «Союз отцов по Акмолинской области» Ерлан Закирьянов.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы укрепления института семьи, воспитания детей в семье, формирования и сохранения семейных ценностей, роль отца в семейной жизни, воспитании и развитии детей.

«Семейные ценности основаны на взаимоуважении, взаимопонимании и доверии. Очень важно показать детям теплое и трепетное отношение родителей друг другу. Счастливы и самодостаточны те дети, которые с самого рождения были окружены любовью и заботой родителей. Они чувствуют себя более защищенными и уверенными в себе. Нужно знать и не забывать, что дети- это наше будущее, что взрослые несут ответственность за них», - рассказал Ерлан Закирьянов.

В завершение встречи спикер отметил, что молодые люди могут обратиться к ним за помощью и пройти определенный тренинг подготовки к брачному союзу, а также получить консультации по интересующим их вопросам.

К слову, Союз отцов в Акмолинской области функционирует на протяжении шести лет. Союзы отцов созданы и действуют во всех районах и городах области. В 56 школах работают клубы отцов, которые активно участвуют в организации учебно-воспитательного процесса, входят в состав родительского, попечительского советов, в советы по профилактике правонарушений.