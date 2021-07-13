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    10:48, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Вопросы сельчан должны получать своевременное решение - мажилисмены

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены парламентской фракции «Ак жол» Ерлик Омиргали, Берик Дюсембинов и депутат от АНК Ильяс Буларов в своих рабочих поездках по регионам особое внимание уделяют проблемам сельских жителей. В ходе поездки по Акмолинской области депутат Мажилиса Ерлик Омиргали встретился с жителями поселка Караозек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    В поселке создаются условия для развития малого и среднего предпринимательства, для возвращения молодежи после учебы. Вместе с тем, актуальными вопросами остаются дороги и интернет-связь. Их решение парламентарии держат на депутатском контроле. Местные власти обещают в ближайшее время проработать варианты по ремонту дорог, а также относительно возможности установки антенны для обеспечения качественной интернет-связью.

    Кроме того, достигнуты договоренности, что вопросы водоснабжения и уличного освещения будут решены райакиматом в течение месяца.

    А в Кызылординской области депутат Мажилиса Берик Дюсембинов посетил села Боген, Жанакурылыс, Шакен, Аскар, Коктобе, поселок Жанакорган, Кейденский сельский округ, где встретился с сельскими жителями, предпринимателями, животноводами.

    На встрече сельчане отметили, что основными проблемами являются засушливость, пастбища, получение необходимых кормов для скота, дороги.

    Берик Дюсембинов ознакомился с состоянием Кокаральской плотины, а также озер Тайпакколь и Кандыарал.

    А депутат Мажилиса Ильяс Буларов встретился с сельчанами Меркенского района Жамбылской области.

    Обсужден широкий круг вопросов: какая поддержка нужна садоводческим, рыбным хозяйствам района. Отдельное внимание уделено вопросу создания условий для длительного хранения овощей. Овощехранилище крестьянского хозяйства «Береке» имеет склады с резервуарами, в которых можно хранить от 5 до 15 тысяч тонн овощей, и готово предоставить свои услуги местным сельхозпроизводителям.

    Ильяс Буларов также проинформировал об основных положениях госпрограммы развития регионов на 2020-2025 годы.



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