Вопросы рынка общественного транспорта будут обсуждены 6 мая на Open Space на площадке МИА «Казинформ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - 6 мая в 11.00 Агентство по защите и развитию конкуренции на площадке Международного информационного агентства «Казинформ» проводит Оpen Space на тему конкуренции в пассажирских перевозках общественным транспортом.

Значимость общественного транспорта в городской транспортной системе

Доля участия государства на рынке пассажирских перевозок и ее последствия для частников

Доступность субсидий для социально-значимых маршрутов

Лизинговое финансирование обновления автобусных парков.

Требования, которые предъявляют к перевозчикам и автотранспортным средствам

Агрегаторы-такси Яндекс, Юбер и цифровое регулирование

Эти и другие актуальные вопросы рынка общественного транспорта будут обсуждаться 6 мая на Open Space.

Спикеры мероприятия: председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, председатель Республиканской ассоциации служб такси Казахстана Медет Курманов, руководитель Союза автотранспортников Казахстана Сабит Аманбаев, заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии инфраструктурного развития Али Алтай.

Обсуждения на площадке Оpen Space пройдут в прямом эфире, все вопросы пишите в комментариях на Youtube-канале Казинформа.