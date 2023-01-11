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Вопросы рекламы изучила МВК по регулированию предпринимательской деятельности в РК

11 Января 2023, 14:08
Вопросы рекламы изучила МВК по регулированию предпринимательской деятельности в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел заседание МВК по регулированию предпринимательской деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства Республики Казахстан.

Членами Межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности рассмотрены вопросы в сфере рекламы.

Также на заседании одобрены результаты анализа регуляторного воздействия по саморегулированию оценочной деятельности, обсуждены вопросы по автоматизации и сбору данных в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

По итогам совещания заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев дал ряд соответствующих поручений руководителям государственных органов.


Фото: primeminister.kz

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