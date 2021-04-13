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Вопросы регулирования продукции, не входящей в единый перечень товаров ЕАЭС, обсудили в Сенате

13 Апреля 2021, 19:25
Вопросы регулирования продукции, не входящей в единый перечень товаров ЕАЭС, обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате обсудили законопроект «О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Документ призван регулировать на рынке ЕЭАС оборот продукции, которая не включена в Единый перечень, устанавливающий обязательные требования, а также продукцию, включённую в Единый перечень, но в отношении которой не приняты или не вступили в силу технические регламенты Союза. Такая продукция на сегодняшний день занимает около 15% рынка ЕАЭС.

В ходе расширенного заседания Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству депутат Сената Ляззат Рысбекова сообщила, что ответственность за выпуск такой продукции и её оборот будет устанавливаться в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС.

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«Безопасность продукции будет обеспечиваться физическими и юридическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, в том числе изготовителями, продавцами и импортёрами продукции, осуществляющими производство и реализацию продукции на всех стадиях жизненного цикла в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС», - сказала сенатор Ляззат Рысбекова.

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству внёс законопроект на рассмотрение палаты.

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