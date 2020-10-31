Вопросы региональной безопасности обсудили начальники штабов армий стран СНГ в Самарканде

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств, на котором были обсуждены вопросы региональной безопасности в современных условиях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В заседании приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также исполнительного комитета СНГ.

От Республики Казахстан участие принял первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

В соответствии с повесткой были рассмотрены вопросы многостороннего взаимодействия военных ведомств государств-участников СНГ в области обороны и безопасности.

Исходя из практической востребованности для боевой подготовки войск, участники заседания были ознакомлены с опытом современных вооруженных конфликтов: практическими аспектами применения беспилотных летательных аппаратов, организацией противовоздушной обороны, осуществлением материально-технического обеспечения.

Проанализировано состояние безопасности полетов авиации вооруженных сил государств-участников СНГ за прошедший период.

Решения, принятые в ходе заседания, направлены на развитие взаимодействия в сфере обороны и безопасности, обеспечение динамики военного сотрудничества в интересах поддержания национальной и совместной безопасности стран Содружества.

В завершение участники встречи подвели итоги уходящего года и обсудили совместные мероприятия на 2021 год.