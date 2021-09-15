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Вопросы региональной безопасности обсудили на заседании ОДКБ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Сентября 2021, 15:42
Вопросы региональной безопасности обсудили на заседании ОДКБ

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Руководитель оборонного ведомства Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в городе Душанбе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Участники обсудили приоритетные направления деятельности организации, военно-политическую обстановку, складывающуюся в регионах коллективной безопасности.

Отмечено особое значение совместных мероприятий боевой подготовки. В Вооруженных силах Казахстана начата работа по организации и проведению совместных учений Коллективных сил оперативного реагирования в 2022 году, в ходе которых будут отработаны новые методы и способы ведения боевых действий. В основу сценариев учений должны лечь уроки, извлеченные из опыта современных вооруженных конфликтов.

По итогам совместного заседания министры подписали ряд документов касательно деятельности организации.

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