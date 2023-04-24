Вопросы реэкспорта товаров в Россию обсуждают Евросоюз и Правительство Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан ведет диалог с Правительством Казахстана о реэкспорте товаров в Россию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы вместе с нашими казахстанскими партнерами определили объемы торговли, которые вызывают подозрения. Мы выяснили, экспорт каких товаров увеличился из Европы в Казахстан и условия реэкспорта этих товаров в Россию. Составили список товаров, имеющих очень большое стратегическое значение. Эти товары могут использоваться в военных целях, и мы называем их товарами двойного назначения или передовыми технологиями», - сказал Дэвид О'Салливан на пресс-конференции в офисе представительства ЕС в Казахстане.

По его словам, указанные товары могут прямо или косвенно помочь укрепить военный потенциал России.

«По этой причине сегодня и завтра мы с нашими коллегами из Великобритании и США и с Правительством Казахстана обсудим эту ситуацию. Отметим, что эти санкции будут действовать и в дальнейшем. Даже если эта война закончится в ближайшие несколько недель или месяцев, все еще существует множество проблем, которые нам придется решить. То есть санкции, о которых я говорил, будут с нами в будущем», - заключил Д. О'Салливан.