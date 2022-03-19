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    09:00, 19 Март 2022 | GMT +6

    Вопросы реализации Послания Президента обсудили в акимате Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Совещание по вопросам реализации Послания Президента РК прошло в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наряду с большими политическими переменами в Послании подняты насущные вопросы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. К примеру, вопрос проведения весенне-полевых работ, поскольку это имеет прямое значение в обеспечении продовольственной безопасности, стабилизации цен. Наша задача - эффективно реализовать поставленные задачи, которые окажут прямое влияние на повышение благосостояния населения», - сказал аким области Ондасын Уразалин.

    Был обсужден ряд первоочередных мер по реализации Послания Президента народу Казахстана от 16 марта «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации».

    «Для реализации поставленных перед нами долгосрочных стратегических проектов, мы уже сегодня должны принимать соответствующие меры и с большой ответственностью подходить к проводимой ежедневно работе. У нас есть все ресурсы для реализации задач, поставленных Главой государства», - подчеркнул аким области.

    В ходе совещания Ондасын Уразалин дал ряд поручений, в том числе по подготовке к весенней посевной кампании, обеспечению жестокого контроля за стабильностью цен на социально значимые продукты питания и др.


    Теги:
    Реализация Послания Послание Президента РК-2022 Другие государственные органы Акимат Актюбинская область
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