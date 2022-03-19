Вопросы реализации Послания Президента обсудили в акимате Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Совещание по вопросам реализации Послания Президента РК прошло в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с большими политическими переменами в Послании подняты насущные вопросы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. К примеру, вопрос проведения весенне-полевых работ, поскольку это имеет прямое значение в обеспечении продовольственной безопасности, стабилизации цен. Наша задача - эффективно реализовать поставленные задачи, которые окажут прямое влияние на повышение благосостояния населения», - сказал аким области Ондасын Уразалин.

Был обсужден ряд первоочередных мер по реализации Послания Президента народу Казахстана от 16 марта «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации».

«Для реализации поставленных перед нами долгосрочных стратегических проектов, мы уже сегодня должны принимать соответствующие меры и с большой ответственностью подходить к проводимой ежедневно работе. У нас есть все ресурсы для реализации задач, поставленных Главой государства», - подчеркнул аким области.

В ходе совещания Ондасын Уразалин дал ряд поручений, в том числе по подготовке к весенней посевной кампании, обеспечению жестокого контроля за стабильностью цен на социально значимые продукты питания и др.