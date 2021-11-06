Вопросы реабилитации жертв политических репрессий обсудили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее состоялась республиканская научно-практическая конференция «Политические репрессии 20-30 годов XX века: причины и последствия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие прошло в рамках республиканского проекта «Тарих ақтаңдақтары: саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау» («Белые пятна истории: полная реабилитация жертв политических репрессий»), реализуемого при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан за счет гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» для неправительственных организаций.

В работе конференции приняли участие-историки – сотрудники высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций, члены рабочей Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, представители интеллигенции, магистранты и докторанты, члены общественных объединений и СМИ.

В ходе конференции были заслушаны доклады, презентованы результаты исследований, представляющие историческую и общественную ценность, итоги деятельности республиканской комиссии по реабилитации жертв политических репрессий советского периода.

Открывая республиканский форум, известный ученый-алашовед, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Берик Абдигалиулы отметил недостаточность проводимых работ по реабилитации жертв политических репрессий.

По мнению ученого, необходимо активизировать работу по внедрению в научный оборот архивных документов, связанных с жертвами политических репрессий. Множество преград по рассекречиванию документов упираются в законодательные ограничения, поэтому ученый выдвинул предложение по реформированию законодательства для упрощения доступа к архивной документации советского периода.

Академик Национальной академии наук РК, доктор исторических наук, профессор Хангельды Абжанов обозначил первостепенные приоритеты и основные направления, которые стоят перед учеными-историками по исследованию истории политических репрессий советского периода.

В ходе конференции был рассмотрен целый ряд значимых направлений в изучении истории 20-30-х годов ХХ века, в том числе конфискация, голод, беженство, народно-освободительные восстания, репрессии, судьбы жертв политических и их потомков.

По итогам конференции участники приняли резолюцию конференции, где отметили задачи, стоящие перед государством и научным сообществом, по реабилитации жертв политических репрессий советского периода. В том числе: раскрытие засекреченных фондов, хранящихся в спецархивах и введение в научный оборот архивных документов для ускорения работы по полной реабилитации всех жертв политических репрессий советского периода;

Организация научных экспедиций в населенные пункты Казахстана для уточнений и раскрытия недостающих фактов из биографии отдельных личностей, исследования исторических фактов на местах;

Определение и составление карты мест захоронения расстрелянных жертв политических репрессий, в том числе мест массовых захоронений;

Установление памятников жертвам политических репрессий, голода, участникам народно-освободительных восстаний как дань памяти скорбным годам в истории народа;

Выпуск сборников документов, научных монографий и учебных пособий по результатам работы республиканской и региональных комиссий по реабилитации жертв политических репрессий;

Переименование улиц в населенных пунктах страны в честь неучтённых и незаслуженно забытых деятелей – жертв политических репрессий советского периода;

Развитие исторического туризма по местам деятельности участников движения «Алаш», определение семейных кочевий и мест рождения выдающихся деятелей – жертв политических репрессий.

Доклады участников мероприятия войдут в сборник материалов конференции.

После окончания мероприятия для участников была организована экскурсия в литературно-мемориальный комплекс Абая «Жидебай-Борили».

Организаторы конференции – Alikhan Bokeikhan University и Восточно-казахстанское областное молодежное общественное объединение «Салауат».