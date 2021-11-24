Вопросы развития торговли Казахстана обсудили на Правительственном часе в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате состоялся Правительственный час на тему «Совершенствование законодательной базы и реализация эффективной политики в сферах внешней и внутренней торговли в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая работу Правительственного часа, заместитель председателя Сената Нурлан Абдиров в своем выступлении отметил, что в сфере торговли Казахстана имеются системные проблемы, в их числе и теневая торговля. Кроме того, вице-спикер сообщил, что основу казахстанского экспорта по-прежнему составляют топливно-энергетические товары, а именно нефть и нефтепродукты, которые занимают 51,5% от объема экспорта, в денежном эквиваленте.

«Наша задача – создание системной и институциональной основы для устойчивого развития торговой отрасли и повышения ее конкурентоспособности. В первую очередь, это создание условий, которые позволят обеспечить внутренний рынок качественной и безопасной продукцией. Также это создание благоприятных условий для продвижения казахстанской продукции на внешние рынки», - подчеркнул Нурлан Абдиров.

Кроме того, заместитель председателя Палаты отметил, что все еще имеют место ограничения экспорта и транзита казахстанских товаров по территории стран ЕАЭС. Также есть проблемы, связанные с техрегулированием сертификатов на отечественном рынке, с непризнанием казахстанского сертификата в других странах, в том числе ЕАЭС. Решение этих проблем, по словам Нурлана Абдирова – принципиально важно для дальнейшего развития внешней и внутренней торговли Казахстана.

В свою очередь, Председатель Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Даурен Адильбеков подчеркнул, что вопрос развития внешней и внутренней торговли страны является для Палаты одним из приоритетных. Он отметил, что на сегодняшний день уже разработана необходимая соответствующая законодательная база и действует система господдержки. Однако, отмечает сенатор, все еще есть проблемы, не нашедшие своего решения, которые поднимаются во время встреч депутатов с предпринимателями.

«В ходе встреч, субъекты бизнеса поднимают вопрос засилия отечественного рынка импортной, нередко низкокачественной продукцией и наличия «серых» сертификатов соответствия качества. Также проблема недостаточного уровня развития инфраструктуры, высокая стоимость аренды и цен на объекты недвижимости приводит к ограничению доступа МСБ к крупным торговым центрам», - сказал Даурен Адильбеков.

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов с доводами депутатов согласился, добавив, что эффективному развитию торговли препятствует ряд проблем, в том числе недостаток современных форматов торговли, дефицит качественной инфраструктуры хранения и отсутствие координации объектов торгово-логистической цепочки, которые приводят к большим потерям сельхозпродукции, увеличению числа посредников и необоснованному росту цен. Глава ведомства проинформировал участников Правительственного часа о том, что, учитывая сегодняшние тенденции и существующие проблемы, Министерством проводится комплексная работа по улучшению ситуации во внешней и внутренней торговле Казахстана.

Резюмируя работу Правительственного часа, сенатор Даурен Адильбеков подчеркнул, что высказанные в ходе встречи предложения и рекомендации будут направлены в Правительство.