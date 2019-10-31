+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 19 °С
USD 388.54 EUR 431.67
RUB 6.09 CNY 55.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вопросы развития системы здравоохранения рассмотрели в Алматы

31 Октября 2019 12:40
Поделиться:
Вопросы развития системы здравоохранения рассмотрели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы рассмотрены вопросы развития системы здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Столичные медики: инсульт и смертность от него зависят от времени года и образа жизни
С 2020 года профилактические осмотры смогут проходить только застрахованные граждане Уровень инфекционных заболеваний в Жамбылской области снизился в два раза Сельские больницы Туркестанской области полностью оцифрованы и перешли на безбумажную работу

На базе Центральной городской клинической больницы под председательством вице-министра здравоохранения Ляззат Актаевой и заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова состоялось заседание республиканского штаба по вопросам снижения материнской и младенческой смертности.

В заседании штаба приняли участие руководители подразделений Министерства здравоохранения Казахстана, руководители республиканских научных медицинских центров и городских медицинских организаций.

Участники рассмотрели ряд вопросов, а также выступили с анализом и рекомендациями в различных областях медицины. В частности, рассмотрены результаты анализа младенческой смертности по Алматы за 9 месяцев текущего года, данные состояния инсультной службы, вопросы по онкологическим заболеваниям, состоянии службы скорой медицинской помощи Алматы и др.

В ходе совещания вице-министр здравоохранения Лязат Актаева подчеркнула, что заседание республиканского штаба - постоянная работа над ошибками.

«Процесс обучения непрерывный. Заседание выездного штаба - это постоянная работа над ошибками. То есть, определенные дефекты, проводится аудит и открытый разговор указывает руководителям какие меры нужно принять», - сказала вице-министр Лязат Актаева.

В свою очередь заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров рекомендовал главным врачам наладить тесное взаимодействие с населением для улучшения качества медицинского обслуживания.

«Необходимо тщательно проработать все неисполненные показатели. Только скоординированные совместные действия и нацеленность на конечный результат позволят решить все поставленные задачи», - подчеркнул Ержан Бабакумаров.

По результатам заседания республиканского штаба разработан комплексный план действий по реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, данных на совещании в Алматы 29 октября, по улучшению положения дел в системе здравоохранения Алматы, повышению качества и доступности медицинских услуг с учетом внедрения механизмов ОСМС.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив