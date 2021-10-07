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    10:42, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Вопросы развития системы военной связи стран СНГ обсудили в Ереване

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    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Начальник Департамента связи Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана полковник Арман Калижанов принял участие в очередном заседании Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств – участников СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Начальники войск связи вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудили выполненные и планируемые мероприятия по созданию, функционированию и развитию объединенной системы связи, особенности организации связи при проведении совместных учений и другие организационные вопросы.

    По итогам заседания принят план работы координационного комитета на ближайшие пять лет, утвержден график совместных тренировок с узлами связи вооруженных сил государств-участников СНГ на следующий год, обсуждена предварительная повестка очередного совместного совещания.


    Теги:
    Вооруженные силы Интеграция и партнерство
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