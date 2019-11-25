Вопросы развития самых отдаленных районов и сел страны обсудили в партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Nur Otan» собрал в столице представителей всех региональных филиалов партии, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы развития каждого региона страны, вплоть со самых отдаленных районов и сёл. Руководство Администрации Президента, Правительства и «Nur Otan» рассказали партийцам об основных направлениях развития государственной политики, реализации Предвыборной программы и принимаемых мерах по «перезагрузке» ведущей политической силы страны. Впервые для партийцев была организована обучающая командная сессия, передает МАИ «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Как вы знаете, Лидер «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев поставил задачу по консолидации членов партии и привлечению новых лиц в наши ряды. Особое внимание уделено вопросам развития внутрипартийной демократии. В 14 регионах проведен пилотный проект по отбору в партийный кадровый резерв. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительством будут выделены значительные средства на развитие регионов. Задача партии дать обратную связь непосредственно от людей по эффективному расходованию средств на местах, организовать общественный и партийный контроль над реализацией проектов, напрямую влияющих на качество жизни населения», - отметил в своем приветственном слове первый зампред «Nur Otan» Бауыржан Байбек.

Об основных подходах в информационно-политической повестке предстоящего года на встрече с партийцами рассказал первый заместитель руководителя Администрация Президента Дархан Калетаев.

«Основная часть идеологических задач в предстоящем году – это реализация концепции «слышащего государства», деятельность Национального совета общественного доверия, выработка пакетов реформ и мер в области прав человека, а также принятие среднесрочных концепций развития гражданского общества до 2025 года. Полагаю, что эти тематические ряды должны обсуждаться в рамках всех уровней внутрипартийных площадок, по ним должны быть подготовлены развернутые предложения», - подчеркнул Дархан Калетаев.

Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов посвятил свое выступление реализации стратегических инициатив Елбасы и поручений Главы государства, направленных на повышение качества жизни и реального благосостояния казахстацев. Правительством планируется увеличить финансирование на развитие окраин городов, инженерной инфраструктуры, внедрение новых технологий. К 2024 году запланирована модернизация 3477 сёл в соответствии с новыми региональными стандартами – обеспечение питьевой водой, ремонт дорог, строительство социальных объектов.

По информации заместителя Премьер-Министра Бердибека Сапарбаева, продолжается работа по сокращению разрывов в качестве образования, доступности спортивных объектов между городами и селами. Запланировано повышение уровня оснащенности организаций здравоохранения медтехникой от 70% и выше. В 2020 году ожидается увеличение заработной платы педагогам на 25%, работникам культуры, искусства и архивов в среднем на 30%, на 30% врачам и на 20% медсестрам.

В свою очередь заместитель Премьер-Министра Роман Скляр на встрече с членами партии отдельно остановился на планах по развитию автомобильных дорог местного значения, водоснабжению отдаленных населенных пунктов и сёл.