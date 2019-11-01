Вопросы развития обязательного социального страхования обсудили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана прошел республиканский семинар «Обязательное социальное страхование в условиях модернизации социальной защиты населения», где казахстанские эксперты и соцработники совместно с коллегами из России, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили перспективы развития соцстрахования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В мероприятии, организованном Министерством труда и социальной защиты населения РК и Государственным фондом социального страхования, также приняли участие представители Администрации Президента РК, депутаты Парламента РК, Единого накопительного пенсионного фонда, Фонда социального медицинского страхования, Государственной аннуитетной компании и Международного финансового центра «Астана».

Открывая работу семинара, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, отметил, что эта диалоговая площадка позволит экспертам из разных стран обсудить актуальные вопросы социального обеспечения в условиях глобализации и растущих ожиданий населения.

«Будучи активно вовлеченным в мировые социально-экономические процессы, Казахстан не может оставаться в стороне от мировых тенденций. Нас также затрагивают глобализация, растущая неустойчивость мирового развития, старение населения, технологические вызовы времени в социальном обеспечении. Все это объективно требует совершенствования модели социального развития. Считаю, что главная цель проведения семинара заключается в обмене передовым опытом и знаниями в сфере социальной защиты населения. Надеюсь, что ваши выступления по актуальным темам сессий семинара будут полезны всем участникам и найдут свое применение в практической деятельности институтов социального обеспечения наших стран», – сказал он.

В рамках семинара было организовано две панельных сессии. Первая была посвящена внедрению инновационных подходов в развитии социального обеспечения, в том числе социального страхования.

В своем выступлении генеральный директор АО «Государственный фонд социального страхования» Алмас Курманов акцентировал внимание участников мероприятия на развитии соцстрахования в условиях модернизации системы социальной защиты населения.

«В Послании народу Казахстана от 10 января 2018 года Нурсултан Абишевич Назарбаев поручил усилить взаимосвязь между стажем участия в системе обязательного соцстрахования и размерами соцвыплат. В связи с этим был разработан законопроект «Об обязательном социальном страховании» в новой редакции, который сейчас находится на рассмотрении Мажилиса Парламента. В законопроекте пересмотрены параметры, которые используются при назначении социальных выплат по утрате трудоспособности, потере кормильца и потере работы. Это позволит увеличить данные выплаты в среднем на 30%», – сообщил А.Курманов.

В свою очередь гости из Грузии, Кыргызстана и Таджикистана рассказали, как системы социального страхования развиваются в их республиках.

На второй панельной сессии участники мероприятия обсудили вопросы консолидации финансовых потоков социальной сферы.

Председатель правления АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» Галым Амерходжаев рассказал о необходимости обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей.

Управляющий директор Международного финансового центра «Астана» Айдар Казыбаев сделал доклад на тему «Социальны облигации как новая форма финансирования социально значимых проектов».

Представитель Пенсионного фонда Российской Федерации Елена Петина поделилась с участниками опытом создания информационных систем «Федеральный реестр инвалидов» и «Единая государственная информационная система социального обеспечения».

Подводя итоги семинара, его участники отметили актуальность прошедшей дискуссии и поблагодарили организаторов мероприятия за предоставленную возможность обменяться опытом по вопросам развития системы соцстрахования.