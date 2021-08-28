Вопросы развития местного содержания решают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Развитие местного содержания – этот вопрос находится на постоянном контроле руководства Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Женис Касымбек провёл онлайн-совещание с участием представителей корпорации «Казахмыс» и малого и среднего бизнеса. Обсудили ситуацию с закупками и имеющиеся проблемы.

«В целях поддержки товаропроизводителей и развития местного содержания в начале 2021 года был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом области и Корпорацией. Компания взяла на себя обязательство за год обеспечить заказами местные предприятия на сумму 20,7 млрд тенге. За первое полугодие заключены контракты на 11,4 млрд тенге», – сообщил руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Мурат Кыдырганбеков.

По итогам первого полугодия общая сумма закупок Корпорации по товарам составила 111 млрд тенге. Доля отечественного содержания - 51,2 %.

Анализ показал, что имеются возможности импортозамещения по определённым товарам и резервы роста для загрузки карагандинских предприятий.

О готовности поддерживать местных производителей заявил директор торгового дома ТОО «Корпорация «Казахмыс» Анвар Сакаев.

«Согласно закону о недропользовании нашей страны, корпорация выдерживает все обязательства. С акиматом мы подписали меморандум и намерены усилить работу с местными товаропроизводителями», – заверил он.

На онлайн-встрече промышленники представили ряд своих проектов по производству продукции, которая может быть востребована в металлургии.

Позиция власти остаётся неизменной: работаете в регионе – приобретайте местные товары.

«Необходимо, чтобы корпорация до конца года увеличила долю казахстанского содержания. Для нас это принципиально важно, особенно в период пандемии. Мы должны обеспечить занятость населения. Неприемлемо покупать зарубежную продукцию, если есть аналогичный отечественный товар, соответствующий по качеству и цене. У промышленных предприятий региона должен быть карагандинский патриотизм», – подчеркнул Женис Касымбек.