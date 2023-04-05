Вопросы развития Казахстана в условиях трансформации бизнеса обсудили на форуме в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Международной выставки технологий и идей для бизнеса BUSINESS TECHNOLOGY EXPO 2023 открылся бизнес-форум «Новый Казахстан» в условиях ESG трансформации, который стал диалоговой площадкой между представителями бизнеса, предпринимателями и руководителями государственных структур и квазигосударственного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основными спикерами стратегической сессии «Новый вектор развития Казахстана в условиях трансформации бизнеса. Новые возможности для современного казахстанского бизнеса» стали председатель национального ESG клуба Айдар Казыбаев, член президиума Союза транспортников РК «KAZLOGISTICS», председатель подкомитета транспортной логистики НПП «Атамекен» Ерхат Искалиев, заместитель директора департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства при Министерстве нацэкономики РК Мерей Исаева.

«Эта площадка объединяет более 70 компаний-лидеров экономики Казахстана. ESG клуб был создан в прошлом году в рамках МФЦА. Мы впервые проводим такое большое мероприятие в контексте Нового Казахстана в условиях ESG трансформации. Мы знаем, что буквально вчера было сформировано новое Правительство. Мы хотим рассказать об ожиданиях бизнеса от нового Правительства, нового вектора развития. Хотим, чтобы во главу угла были поставлены вопросы экологического, социального аспекта, прозрачности и корпоративного ведения бизнеса, в первую очередь, для квазигосударственного сектора, местных исполнительных органов», - отметил глава ESG клуба Айдар Казыбаев.

Форум проходит в гибридном формате, совмещая элементы онлайн-включения и офлайн- присутствия. В рамках форума пройдут четыре сессии.

«В первую очередь, обсуждаем ожидания бизнеса: что нужно, чтобы бизнес переходил на ESG стандарты. Второе – это устойчивое общество: культура, образование, здравоохранение, как обеспечить счастливое будущее. Также рассмотрим вопросы цифровизации, трансформации бизнеса. Бизнес понимает, что нужны новые ориентиры. Думаю, что площадка будет интересной. 7 апреля проводим в Алматы стратегическую сессию. Будут представлен первый национальный доклад ESG: как перейти на новые форматы ведения бизнеса. Предприниматели уже понимают, что цель нового бизнеса – это не прибыль, а устойчивость и ценность для общества», - пояснил Айдар Казыбаев.

Спикер также отметил, что в ESG клуб входят почти все банки второго уровня, компании горно-металлургического комплекса («Казахмыс», «АрселорМиттал Темиртау»), половина компаний «Самрук Казына».

«Мы довели до понимания, что такое «зеленые» социальные облигации. Мы видим большой всплеск «зеленых» облигаций именно со стороны членов клуба. Член клуба «Отбасы банк» начал внедрять «зеленую» ипотеку. Компания Freedom вместе с Фондом спасения Арала начала реализацию механизма по экологической сертификации. Практически каждый член клуба вовлечен в ту или иную повестку ESG добровольно, за свой счет. ESG клуб является опорой для государства. Мы бы хотели, чтобы бизнес сам решал такие вопросы. Задача государства – создавать благоприятные условия», - добавил глава ESG клуба.