Вопросы развития химической промышленности обсудили в Сенате
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству депутаты обсудили вопросы, касающиеся перспектив развития отечественной химической промышленности, передает МИА «Казинформ».
В ходе заседания секретарь Комитета Ерик Султанов подчеркнул, что химическая промышленность является одной из стратегически важных и приоритетных отраслей Казахстана. Сенатор также подчеркнул, что её потенциал очень высок и развитие отрасли может стать основным драйвером отечественной экономики.
Также сенаторы отметили, что осенью прошлого года по итогам проведения круглого стола на тему «О текущем состоянии и перспективах развития химической промышленности как доходообразующей отрасли страны» в адрес Правительства были направлены соответствующие рекомендации. В свою очередь, о ходе их реализации рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.
Кроме того, депутаты Сената заслушали доклад заместителя акима Жамбылской области о результатах развития химической промышленности в регионе. Её доля в промышленности области на сегодня составляет около 33%. А объем инвестиций превышает 28,5 млрд тенге.
В работе расширенного заседания также приняли участие представители Министерств национальной экономики, экологии, геологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, а также акиматов Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской и Павлодарской областей.
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