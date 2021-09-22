Вопросы развития гражданского общества и медиасферы обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Очередное заседание Клуба молодых экспертов при Сенате прошло сегодня с участием Председателя палаты Маулена Ашимбаева. Темой шестого по счёту заседания стали тенденции развития гражданского общества, состояние и перспективы медиасферы в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Во встрече приняли участие Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, члены Клуба и приглашенные эксперты.

Предваряя дискуссию, Председатель Сената подчеркнул, что ключевой инициативой в гражданской и политической сферах Президента Касым-Жомарта Токаева является концепция «Слышащее государство», в рамках которой были инициированы системные реформы, направленные на налаживание постоянного диалога власти и общества, а также на повышение гражданского участия в управлении государством.

Маулен Ашимбаев отметил, что последовательные поэтапные реформы в общественно-политической сфере продолжаются. Новый импульс их проведению придали инициативы, озвученные Президентом в Послании народу Казахстана.

«Важные акценты были сделаны в Послании Главы государства нынешнего года. Во-первых, Президентом поставлена задача разработать эффективный механизм поддержки гражданских инициатив на селе. Во-вторых, Глава государства поручил закрепить норму об обязательном учёте 30%-ной квоты для женщин и молодежи при распределении депутатских мандатов. В-третьих, Президент поручил установить квоты и для людей с особыми потребностями. Это, безусловно, способствует построению инклюзивного общества, в котором учитываются гражданские права самых разнообразных групп населения», - сказал Председатель Сената.

Отдельный блок вопросов, вынесенных на обсуждение Клуба, касался медиасферы. Маулен Ашимбаев отметил, что в период пандемии медикоммуникации сыграли особую роль.

«Столкнувшись с неопределенностью, дефицитом проверенной информации люди стали внимательнее относиться к источнику информации и предпочитать авторитетные медиа. От этого выиграла качественная новостная журналистика. Ведущие мировые новостные ресурсы фиксировали не только рост посещаемости, но и рост платных подписок», - подчеркнул Председатель палаты.

Вместе с тем, по словам Маулена Ашимбаева, наметилась и обратная тенденция: ситуация неопределенности и недоверие к официальным источникам информации вызвали взрывной рост фейк-ньюс, распространение разнообразных конспирологических теорий.

«Очевидно, что современному человеку необходимы специальные знания, чтобы не растеряться в огромном потоке информации. В этой связи медиаграмотность становится ключевым навыком современного человека. На мой взгляд, в связи с этими трендами в Казахстане необходимо уделить внимание развитию научной журналистики, журналистики, формирующей научный взгляд на мир, взращивать собственных лидеров мнений – популяризаторов науки. Это позволит повысить качество медиапотребления», - подытожил Спикер Сената.

В ходе заседания Клуба молодых экспертов участники предложили создать Школу аналитики как общественный проект. По мнению Маулена Ашимбаева, слушатели Школы могли бы обучаться как прикладным навыкам - написание аналитических текстов, так и методологии исследований, работе с базами данных, аналитическим подходам, применяемым в госуправлении, международных отношениях и дипломатии. Для чтения лекций и проведения тренингов планируется приглашать видных казахстанских аналитиков и исследователей.

«Действительно, наблюдается ослабление аналитических подходов во многих сферах. Особенно большие проблемы эта тенденция несёт для государственного управления. Поскольку решения в этой сфере должны приниматься на основе серьёзной аналитической проработки. К сожалению, многие решения принимаются ситуативно, как реакция на возникающие кризисы. На одном из предыдущих заседаний Клуба я поделился мнением, что такая ситуация связана с кризисом гуманитарного образования в современном мире. В связи с этим считаю очень актуальным и своевременным предложение участников Клуба о создании такой общественной Школы аналитики. Возможно в сотрудничестве с гуманитарным факультетом одного из ведущих вузов страны. Готов оказать содействие в ее работе», - отметил Маулен Ашимбаев.

Участники дискуссии также поделились своими мнениями и рекомендациями относительно развития гражданского общества и медиасферы. PhD по политологии Жулдызай Искакова озвучила результаты исследования динамики общественного доверия к политическим институтам в Казахстане. PhD по юриспруденции Муслим Хасенов дал оценку реализации прав граждан на информацию и участие в управлении делами государства. Политический обозреватель Газиз Абишев изложил взгляд на законодательное регулирование блогосферы и социальных сетей в Казахстане. Эксперт Института Евразийской интеграции Никита Шаталов поделился идеями относительно развития аналитической журналистики и новых подходах к регулированию медиарынка.

Подводя итоги обсуждения, Маулен Ашимбаев выразил уверенность в том, что высказанные экспертами предложения и рекомендации найдут отражение в работе Парламента и будут приняты во внимание Министерством информации и общественного развития



