Вопросы развития государственных и корпоративных коммуникаций обсудили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит Х ежегодная конференция по вопросам развития государственных и корпоративных коммуникаций. Конференция собрала пресс-секретарей, руководителей департаментов по связям с общественностью в государственном и частном секторе, журналистов, независимых экспертов, а также представителей власти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Панельная секция велась на государственном языке. Сенатор, журналист Нурторе Жусип, президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай, главный редактор РТК «Qazaqstan» Болат Мурсалим дискутировали на тему государственной политики и трансформации в коммуникациях.

«Форум посвящен вопросам государственных и корпоративных коммуникаций, но больше затрагиваем вопросы государственных коммуникаций, то, как сегодня работают пресс-службы министерств, ведомств, национальных компаний. Ожидаются изменения в закон «О СМИ». Мы будем обсуждать, какие изменения будут в законе, как это коснется работы пресс-секретарей, что нужно сделать, чтобы взаимодействие журналистов, пресс-секретарей, блогеров было более эффективным. Мы знаем, что в государственных коммуникациях существует много вызовов. Это связано как с геополитическими, внешними вызовами для Казахстана, так и с внутренними проблемами. Пресс-службам необходимо более эффективно работать. Им необходимо не только использовать новые инструменты, но и стратегически подходить к управлению репутации министерств, ведомств», - считает президент казахстанского пресс-клуба и глава Национальной ассоциации по связям с общественностью Асель Караулова.

По ее словам, бизнес-компании на шаг впереди с точки зрения коммуникации. Поэтому, спикер считает, что государственным пресс-службам необходимо поднимать свой уровень.

«Мы видим проблемы, связанные с реагированием в кризисных ситуациях, проблемы взаимодействия со СМИ, спикеры, руководители ведомств не всегда готовы к диалогу, отвечать на вопросы», - пояснила Асель Караулова.

Поэтому, чтобы пресс-службы умели реагировать в кризисных ситуациях, Ассоциация завершила работу над пособием по антикризисным коммуникациям для государственных структур. Некоторые министерства уже получили пособие.

По итогам сегодняшней встречи также ожидается принятие меморандума или рекомендаций, которые также будут распространены пресс-службам.

«Как организация, которая более 20 лет развивает отрасль коммуникаций, мы регулярно советуем, как лучше и более открыто, профессионально работать. Более того, материалы форума будут в открытом доступе для всех. Материалов недостаточно, все-таки в каждой нацкомпании и министерстве есть свои особенности коммуникации», - добавила спикер.