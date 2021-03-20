Вопросы проведения обязательного техосмотра транспорта  обсудили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Щегловой Д.Р. проведено совещание по вопросам организации и проведения обязательного технического осмотра транспортных средств с участием главной транспортной прокуратуры РК, министерств цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, экологии, геологии и природных ресурсов, внутренних дел, Агентства РК по противодействию коррупции, НПП РК «Атамекен», АО «Национальные информационные технологии», Проектного офиса «Адалдық алаңы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

В ходе совещания Комитетом транспорта МИИР РК были озвучены существующие проблемы, возникающие при организации и проведении техосмотра (взлом специализированных программных обеспечений/следствие отправка недостоверных данных, фотошоп/проведение техосмотра без транспортного средства), а также принимаемые в рамках компетенции меры по исключению нарушении в данной отрасли со стороны АО «Национальные информационные технологии» и совершенствованию порядка проведения техосмотра.





На совещании также выступили представители вышеуказанных государственных органов и представители бизнес-сообщества, которыми были озвучены ряд предложений, направленных на безопасность движения, улучшение экологической ситуации в стране, усилению информационной безопасности информационной системы «Техосмотр», ужесточения ответственности за нарушения в данной сфере, проведения периодических проверок всех операторов технического осмотра и другие.

Вице-министром Щегловой Д.Р. было поручено детально изучить все озвученные предложения.

Министерством разработана Дорожная карта, направленная на совершенствование порядка проведения техосмотра, в рамках которой предусмотрено внедрение цифровых технологий, позволяющих обеспечить контроль действий операторов техосмотра, дополнительные требования к фотоизображению, усиление информационной безопасности согласно СТ РК 15408-3-2006, ужесточение административной ответственности операторов техосмотра и введение административной ответственности в отношении оператора единой информационной системы «Техосмотр» за нарушение требований законодательства в данной сфере, внесение поправок в НПА, в части перевода открытия центров технического осмотра с уведомительного в разрешительный порядок и другие.

Принятие указанных мер будет способствовать исключению имеющихся нарушений в данной отрасли.

Министерство открыто к обсуждению с общественностью вопросов совершенствования техосмотра, предложения можно направлять на электронную почту [email protected]



