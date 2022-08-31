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Вопросы противодействия «серому» вывозу ГСМ обсудили на Шымкентском НПЗ

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
31 Августа 2022, 18:51
Вопросы противодействия «серому» вывозу ГСМ обсудили на Шымкентском НПЗ

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 31 августа председатель правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзум Мирзагалиев посетил Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, где провел совещание с участием руководства КМГ, завода, акимата города и партнеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазМунайГаз».

На совещании президент ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Ерболат Кожабаев доложил о том, что за 7 месяцев 2022 года на заводе переработано 3,6 млн тонн нефти, произведено бензинов почти 1,2 млн тонн, дизельного топлива – 1,1 млн тонн, авиатоплива – 204 тыс. тонн и другие нефтепродукты. За аналогичный период 2021 года было переработано почти 2,7 млн тонн нефти, произведено более 1 млн тонн автобензинов, 779 тыс. тонн дизтоплива, 149 тыс. тонн авиакеросина.

«Отмечу, что Шымкентский НПЗ работает стабильно, на текущий момент полностью выполняет производственные планы, а по выработке дизтоплива идет с перевыполнением плана на 1100 тонн. Основными причинами текущей напряженной ситуации на рынке ГСМ являются существующий диспаритет цен на ГСМ по сравнению с соседними странами и большие перетоки производимых в Казахстане нефтепродуктов, особенно нелегального вывоза дизельного топлива», - отметил М.Мирзагалиев.

В связи с этим глава «КазМунайГаза» призвал уполномоченные государственные органы усилить контроль, особенно по периметру границы Казахстана, и принять в срочном порядке кардинальные меры по прекращению нелегального вывоза нефтепродуктов из страны.

Все три НПЗ на текущий момент работают на максимальном режиме и выполняют в полном объеме утвержденные планы по производству нефтепродуктов. Более того, в целях недопущения дефицита на 2023 год был перенесен ранее запланированный ремонт Шымкентского НПЗ, что позволит перевыполнить план сентября текущего года по производству дизельного топлива на 70 тыс. тонн и по итогам года на 20 тыс. тонн.

Как было отмечено на совещании, в случае если «серый» вывоз ГСМ не прекратится, то все усилия нефтепереработчиков будут безрезультативны. Руководству завода совместно с блоком переработки КМГ поручено подготовить необходимые материалы по вопросу нелегального вывоза нефтепродуктов для их последующего направления в уполномоченные госорганы.

Как сообщалось ранее, председателю правления КазМунайГаза М. Мирзагалиеву и вице-министру энергетики А. Магауову объявили выговор. Правительственная комиссия выявила факты, которые стали причиной нехватки горючего. Также выявлены случаи продажи дизтоплива по цене выше его розничной стоимости.

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