Вопросы противодействия коррупции обсудили полицейские и общественники в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы противодействия коррупции, соблюдения законности и служебной дисциплины были обсуждены за круглым столом на тему: «Открытость. Прозрачность. Противодействие коррупции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основными спикерами мероприятия выступили заместитель министра Внутренних дел Алексей Калайчиди и начальник департамента собственной безопасности МВД Арман Саданов.

В ходе мероприятия заместитель министра Внутренних дел Алексей Калайчиди рассказал о ходе реализации совместного Плана мероприятий на 2019-2020 годы и сотрудничестве между МВД, АДГСПК и общественностью по вопросам противодействия коррупции в органах внутренних дел.

«28 мая 2019 года состоялась подписание Трехстороннего плана, который презентовали представители гражданского общества. Мы впервые утвердили Трехсторонний план противодействия коррупции в органах внутренних дел, который подписали между собой МВД РК, Агентство по противодействию коррупции и представители гражданского общества», - сказал А.Калайчиди.

В свою очередь, начальник ДСБ Арман Саданов отметил, что Глава государства в своем Послании отдельно остановился на борьбе с коррупцией и ответственности руководителей за совершение коррупционных преступлений их подчиненными.

«Необходимо отметить, что наша служба по каждому факту совершения сотрудниками полиции преступлений проводит служебные расследования, по результатам которых помимо виновного лица, к строгой дисциплинарной ответственности привлекаются и его непосредственные руководители, вплоть до освобождения от занимаемых должностей», - сказал начальник департамента собственной безопасности.

В качестве примера Арман Саданов сообщил, что за совершение коррупционного преступления заместителем председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Туремуратовым от занимаемой должности освобожден председатель этого комитета -Базылбеков.

А.Саданов отметил, что в рамках социального обеспечения сотрудников полиции и материального стимулирования их деятельности в последние годы наблюдается тенденция к снижению количества сотрудников, привлекаемых к уголовной ответственности.

«Так, за 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 25% (с 351 до 265), а за 2018 год в сравнении с 2017 годом на 6% (с 600 до 561)», - сообщил начальник ДСБ, напомнив, что с 1 июля 2019 года дифференцировано повышена зарплата до 65%.

По словам заместителя министра А.Калайчиди, сегодня проблема с укрытием не является одной из самых острых проблем.

«До 2010 года мы регистрировали до 120-130 тыс. преступлений. После введения мер уголовной ответственности за укрытие и предусмотрения увольнения руководителей правоохранительных органов за непринятие мер в борьбе с укрытием. И мы за три года в три раза увеличили регистрируемость преступлений, то есть со 120 до 360-380», - отметил замминистра.

Алексей Калайчиди отметил, что у ведомства имеются серьезные предложения по реформе пенитенциарной системы.

«Конечно, мы бы хотели построить современные тюрьмы, которые бы отвечали лучшим образцам. Но это дорогостоящее мероприятие и на сегодня мы пока не можем себе позволить это. Поэтому вынуждены другие меры принимать», - сказал он.

Заместитель министра добавил, что несмотря на положительную динамику проблем гораздо больше нерешенных, чем те, которые нашли свое решение.

«Мы приняли Независимость, когда у нас в тюрьмах находилось более 100 тыс. осужденных. Сегодня – менее 30 тысяч. Я считаю, что это серьезный итог реформ, которые проводили. Это и гуманизация законодательства, и гуманизация самого уголовного процесса. Да, много изъянов еще есть. Но все-таки, это реальный результат», - заключил заместитель министра.

Напомним, в работе круглого стола также приняли участие представители МВД, Агентства по противодействию коррупции, депутаты Парламента РК, члены Национального совета общественного доверия при Президенте РК, члены Общественного совета МВД, представители общественности, члены Специальной мониторинговой группы.