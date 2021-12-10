Вопросы противодействия COVID-19 обсудили на мировом уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Делегация Республики Казахстан, во главе с Ерланом Ансагановичем Киясовым, вице-министром здравоохранения Республики Казахстан - главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан приняла участие во II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, состоявшейся 9-10 декабря в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Организаторами конференции выступили Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; ФБУН Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора; ФКУЗ Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора.

Конференция собрала более 300 делегатов: 132 делегата из 11 стран мира присутствуют очно, и 179 участников из 12 стран – в формате видеоконференцсвязи. На конференции присутствуют представители органов государственной власти, научных учреждений и международных межправительственных организаций: Всемирной организации здравоохранения, Евразийской экономической комиссии и Содружества Независимых Государств.

На Конференции обсуждены темы, затрагивающие важнейшие направления исследований, включая молекулярную эпидемиологию нового коронавируса, перспективы появления препаратов для этиотропной терапии COVID-19 и клинические особенности течения болезни, лабораторную диагностику, иммунологию коронавирусной инфекции, эффективность вакцин в контексте эволюции вируса, антибиотикорезистентность в период пандемии и многое другое.

Также на полях Конференции состоялось 7-е совещание глав служб государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

На совещании рассмотрен широкий круг вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, борьбы с актуальными для региона инфекциями и обеспечения биобезопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, также вопросы борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и профилактики природно-очаговых инфекций. Особое внимание в развитии будущего сотрудничества предлагается уделить научным исследованиям и обмену результатами научной деятельности.

В заключение участники приняли итоговое заявление 7-го совещания глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В документе отражены результаты совместной работы, достигнутые в межсессионный период после предыдущей встречи, а также дальнейшие направления совместной деятельности. Участники встречи договорились продолжить реализацию План совместных действий государств-членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона, принятого в целях исполнения положений Заявления государств-членов ШОС от 20 июня 2018 года (Циндао, КНР), активизировать работу по подготовке Соглашения о сотрудничестве государств-членов ШОС по борьбе с чумой.

Кроме того, в заявлении отражены планы на 2022 год, а именно проведение четырех научных симпозиумов на ежеквартальной основе по актуальным темам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.