Вопросы профилактики онкозаболеваний обсудили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Вчера в Диагностическом центре областной больницы под председательством заместителя акима Восточно-Казахстанской области Асем Нусуповой проведен Координационный совет по реализации Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2018-2022 годы.

В последние 3 года со стороны акимата области системе здравоохранения оказывается пристальное внимание, на постоянном контроле находятся вопросы онкоэпидемиологической ситуации, доступности помощи пациентам со злокачественными новообразованиями. За этот период в оснащение онкослужбы самым современным диагностическим оборудованием и подготовку кадров из местного бюджета было выделено 4,5 млрд тенге.

К сожалению, на последней коллегии Министерства здравоохранения наша область оказалась в «красной зоне» по выявлению форм рака визуально доступных локализаций.

В регионе не достигнут лишь 1 из 5 индикаторов — уменьшение удельного веса запущенных и распространенных форм (III-IV стадии) первичных злокачественных новообразований визуально доступных локализаций.

Показатель, запланированный на 2019 год - 13,7% от общего количества первичных злокачественных новообразований визуально доступных локализаций. В регионе же уровень визуальной запущенности, наоборот, возрос - с 13,7% до 18,1%.

Здесь онкологи бьют тревогу - из 5 индикаторов Плана 4 находятся в «зоне ответственности» организаций первичных поликлинических лечебных учреждений, от которых зависит качество работы онкоцентров (качество и своевременность лечения пациентов со злокачественными новообразованиями).





Как отметила в своём докладе заместитель Центра ядерной медицины и онкологии города Семей Татьяна Белихина, основной задачей врача ПМСП являются заподозрить опухолевое заболевание и организовать консультацию «узкого» специалиста и онколога. Следует помнить о таком понятии, как «онкологическая настороженность», которое подразумевает знание предраковых заболеваний, симптомов ранних стадий злокачественных опухолей, принципов онкологической помощи, быстрое направление по назначению больного с подозрением на опухоль. А это, к сожалению, на данный момент является слабым «звеном» всей работы, - заключила она.

Важным моментом является то, что, по мнению врачей, заболевания молочной железы находятся на стыке онкологии, гинекологии и хирургии. В связи с этим диагностикой и лечением этих патологий занимаются врачи нескольких специальностей. Воспалительные заболевания молочной железы лечит хирург, мастопатию пробуют лечить гинекологи, терапевты, маммологи частных клиник. И это также является одной из причин того, что многие пациенты поздно обращаются к онкоспециалисту. Злокачественные новообразования полости рта диагностируются не только специалистами ПМСП, это также предмет пристального внимания врачей-стоматологов, ЛОР-врачей. В этой связи необходимо повышать уровень онконастороженности и ответственности врачей этого профиля.

По мнению руководителя областного Центра онкологии и хирургии Усть-Каменогорска Гульмиры Сагидуллиной, лечение онкологических заболеваний зависит не только от оснащения, но и от квалификации специалистов смотровых кабинетов, прежде всего, в первичном звене. Смотровые кабинеты — это место, куда в первую очередь попадает человек, пришедший в поликлинику. Именно в этом звене упущена тотальная онконастороженность. Специалист кабинета в первую очередь должен осмотреть кожные покровы, молочную железу, пропальпировать щитовидную железу, осмотреть ротовую полость и, конечно же, взять мазок на онкопатологию и проверить на наличие или отсутствие колоректального рака. Еще один важный момент — эти кабинеты должны работать с 8 утра до 20 часов вечера. Более того, в смотровых кабинетах особое внимание должно уделяться лицам 60-65 лет и старше - как возрастной группе, наиболее склонной к онкопатологиям.





Онкоцентры Усть-Каменогорска и Семея, как координирующие органы, постоянно оказывают методологическую помощь ПМСП. Ежемесячно для работников смотровых кабинетов, врачей-онкологов, гинекологов ПМСП проводятся обучающие семинары. Только в этом году на базе онкоцентров порядка 300 специалистов прошли обучение по вопросам онконастороженности, скрининговым программам, работе мобильных бригад паллиативной помощи, доступности дорогостоящих видов диагностики.

Сегодня по области работают 34 онкокабинета и 218 смотровых кабинетов. Из числа впервые посетивших поликлинику, а это 325 173 человека, 276 376 прошли через смотровые кабинеты, что составило 85%. Однако эффективность работы этих кабинетов заключается не просто в осмотре, но, прежде всего, в выявлении онкопатологии. Наиболее результативно работают в этом направлении ЦРБ Бородулихинского района и ТОО «ВИТА-1» г. Усть-Каменогорск.

В рамках исполнения Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в стране на 2018-2022 годы, с 2019 года для жителей области стали доступны дорогостоящие виды диагностики (КТ и МРТ). На это государством для области выделено 124 млн тенге. Однако, как выяснилось, многие поликлиники не спешат направлять людей на диагностические процедуры, за что были подвергнуты жесткой критике за очень слабую работу с выявлением больных.

По итогам заседания Координационного совета было отмечено, что налаженная работа первичного звена здравоохранения будет способствовать превенции онкологических заболеваний, это означает необходимость усиления организации работы женских и мужских смотровых кабинетов, укомплектования их штатами и выстраивания четкого регламента их работы.

Буквально на днях в регионе с рабочим визитом находился Премьер-Министр РК Аскар Мамин. Он ознакомился с оснащением онкоцентра города Усть-Каменогорск. В 2018 году в Центре был введен в эксплуатацию современный 128-срезный компьютерный томограф, а в июне этого года закуплен магнитно-резонансный томограф на 3,5 тесла. Тем самым технические характеристики аппаратов позволяют диагностировать опухоли на самых ранних стадиях. Аскар Мамин дал высокую оценку той работе, что проводится сейчас в регионе в сфере медицины. И задача заключается в том, чтобы первичное звено здравоохранения усилило свои функции. Именно от этого во многом зависят сохранение и улучшение качества жизни жителей области.