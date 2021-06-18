Вопросы профилактики насилия в отношении несовершеннолетних обсудили в «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создание надлежащих условий в школах и детских садах для детей с ограниченными возможностями, защита несовершеннолетних от буллинга, профилактика суицида и другие актуальные вопросы в рамках реализации Дорожной карты по исполнению предвыборных обещаний обсудили на заседании Республиканского общественного совета «Nur Otan» по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Всего в Казахстане насчитывается 160 тысяч несовершеннолетних с особыми образовательными потребностями, из них 108 тысяч – в городах, 53 тысячи – в селах. По информации вице-министра образования и науки Шолпан Кариновой, условия для таких детей созданы в 60,8% детских садов и 79,4% школ страны, работает 348 кабинетов поддержки инклюзии, а повышение квалификации для работы с особенными детьми прошли свыше 36 тысяч педагогов.

Как отметила председатель Совета, депутат Мажилиса Динара Закиева, зафиксированы случаи, когда в учреждении образования открывают кабинет поддержки инклюзии, но при этом никто не обращает внимание на уровень условий и на создание безбарьерной среды.

«Мы изучили представленные Министерством образования списки учреждений, где созданы условия инклюзии в текущем году. В них указаны школы и колледжи, где дети с особыми образовательными потребностями обучаются уже несколько лет. Вместе с тем, никакого дополнительного обучения педагогов и улучшения материально-технической базы в них в этом году не проводилось. Во-вторых, в тех школах, где открыты или открываются кабинеты, не создается безбарьерная среда. Так, например, в столичной школе, где учатся 77 детей с особыми образовательными потребностями, нет лифта, детей в колясках носят на руках с этажа на этаж. В-третьих, в списке обозначены школы, где функционируют классы поддержки инклюзии с охватом детей только с 1 по 4 класс. Подготовка кадров для сопровождения детей до 11 класса не обеспечена», – заявила Динара Закиева.

Не менее остро стоит вопрос детского суицида. По словам вице-министра внутренних дел Кайрата Сунтаева, за 5 месяцев текущего года произошло 84 самоубийства и 164 попытки среди несовершеннолетних.

«В основном данные факты регистрируются в неполных семьях, семьях с финансовыми трудностями, а также по причине конфликтов, насилия в отношении детей. Кроме того, отдельно следует рассматривать влияние виртуального пространства. Министерством на постоянной основе проводится мониторинг казахстанского сегмента интернета. За пропаганду насилия в текущем году было заблокировано свыше 5 тысяч зарубежных интернет-ресурсов, а в прошлом году – более 10 тысяч», – подчеркнул Кайрат Сунтаев.

В целях предупреждения суицида среди детей следует внедрить единую методику профилактики. Несовершеннолетние и их семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, должны своевременно получать помощь, считают члены Совета. Для этого, по их мнению, необходимо усилить работу комиссий по делам несовершеннолетних.

«Комиссии демонстрируют свою несостоятельность, их работа носит больше формальный характер. Ни в одной комиссии мы не увидели чёткого контроля за исполнением плана помощи семье, а за этим стоит судьба всей семьи и ребенка. Кроме того, актуальна проблема нехватки кадров. Принципиально важное значение имеет создание инфраструктуры помощи семьям и детям. Ярким примером служит работа 2 324 групп оперативного реагирования, которые за прошлый год оказали помощь 45 тысячам семей, а также службы «111», созданных в рамках Дорожной карты «Nur Otan». Также в течение пяти лет откроются 234 центра в каждом городе и районе», – сказала Динара Закиева.

По ее словам, теперь необходимо создать заключительное звено – управления по делам семьи. В связи с этим совет обратился к регионам с просьбой поработать над созданием управления, которое бы координировало всю эту работу, выстроило бы взаимодействие для системной помощи семьям, укрепления института семьи, а соответственно обеспечения благополучия ребенка.

В свою очередь, член Совета, депутат Мажилиса Алия Абсеметова подчеркнула, что Министерству образования, как уполномоченному органу по охране прав детей в стране, необходимо переходить от презентаций, семинаров и исследований к реальным действиям.

«Мы уже второй год слышим одинаковые доклады МОН о проведенных акциях и чате «BALA QORǴAU». Заявляя о предпринимаемых мерах, министерство ссылается на реализацию собственной Дорожной карты, где также не прописаны системные меры», – отметила она.

По итогам заседания члены Совета вынесли ряд рекомендаций исполнительным органам, среди которых увеличение количества кадров опеки и попечительства, мониторинг качества и объема инклюзивного образования, увеличение количества психологов в школах, создание курсов «Осознанное родительство» и др.

Кроме того, региональным советам по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей необходимо провести проверку учреждений образования, центров поддержки семьи, разрешения семейных конфликтов и предоставления временного проживания женщинам с детьми.