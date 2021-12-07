Вопросы продвижения семейных ценностей обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством депутата Сената Парламента РК Мурата Бактиярулы состоялся круглый стол на тему «Казахстанские семьи: основа нации». Цель мероприятия – обсуждение факторов, связанных с решением семейных проблем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Секретарь Комитета по социально-культурному развитию и науке Нариман Турегалиев отметил, что в марте текущего года в Сенате состоялись парламентские слушания по вопросам укрепления института семьи, по итогам которых государственным органам были представлены рекомендации, направленные на улучшение ситуации в данной сфере. Кроме того, он напомнил, что на VI заседании Национального совета общественного доверия Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручение принять меры по созданию необходимых условий для матерей и детей, молодёжи, а также разработать механизмы по предотвращению домашнего насилия.

Аналогичной позиции придерживается и сенатор Динар Нукетаева. В своём выступлении она отметила, что ключевая задача государственной семейной политики – это поддержка, укрепление, защита семьи и сохранение традиционных ценностей.

«Понятно, что основные принципы семьи формируются в процессе семейного воспитания. Однако сегодня на семейные ценности очень сильно влияют СМИ, социальные сети и интернет в целом. Нередко они приводят к упадку и изменению этих ценностей. Я думаю, что сейчас важно использовать эти площадки, чтобы обеспечить аудиторию контентом, пропагандирующим семейные и национальные ценности», - сказала Динар Нукетаева.

Кроме того, сенатор озвучила и вопросы, имеющиеся к качеству телевизионного контента. Динар Нукетаева подчеркнула, что отечественный анимационный продукт не вызывает интереса у зрителя, так как не выглядит качественным и привлекательным. В связи с этим, сенатор попросила профильное Министерство обратить внимание на этот вопрос и разработать план по улучшению ситуации.

С докладами выступили и Министр информации и общественного развития Аида Балаева, вице-министр внутренних дел Марат Кожахметов и другие. Также в работе круглого стола приняли участие представители государственных органов, члены Клуба молодых экспертов при Сенате, а также общественных организаций.