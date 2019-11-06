Вопросы продовольственной безопасности РК обсудил Экспертный совет при Совбезе в Акорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акорде под председательством помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Калмуханбета Касымова состоялось заседание Экспертного совета при Совете Безопасности на тему «Актуальные вопросы продовольственной безопасности Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В заседании приняли участие руководители государственных органов, отвечающих за различные аспекты продовольственной безопасности страны, ведущие ученые и эксперты Академии питания, Бюро по связям и партнерству Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Казахстане, Исламской организации продовольственной безопасности, «Казахского НИИ экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий», Казахстанского института стратегических исследований, Института экономических исследований, Международного университета «Астана», а также представители НПП «Атамекен» и Союза фермеров Казахстана.

Как подчеркнул Калмуханбет Касымов, необходима выработка комплексных подходов к проблеме обеспечения продовольственной безопасности, которая приобретает все большую актуальность, выступая значимым фактором здоровья населения, социального благополучия, экономического развития.





Казахстанские эксперты обсудили различные аспекты продовольственной безопасности, включая физическую и ценовую доступность продовольствия, качество и безопасность пищевой продукции.

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров проинформировал об основных направлениях работы по обеспечению внутреннего рынка базовыми видами продовольствия, расширению номенклатуры и развитию переработки производимой в стране сельскохозяйственной продукции.

Представители бизнес-сообщества и эксперты поделились мнениями о необходимости актуализации критериев продовольственной безопасности и соответствующих программных документов, совершенствовании инструментов регулирования импорта продовольствия.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил о проводимой работе по обеспечению безопасности продуктов питания, совершенствованию мониторинга и контроля.

Представители экспертного сообщества отметили необходимость мер по повышению гарантий пищевой безопасности, внедрению системы мониторинга качества питания населения и разработке национальных рамок по рациональному питанию.

По итогам заседания выработан комплекс рекомендаций для Совета Безопасности, направленных на совершенствование государственной политики в сфере продовольственной безопасности.



