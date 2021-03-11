Вопросы привлечения иностранных инвестиций обсудили в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди состоялось онлайн-совещание с руководителями казахстанских загранучреждений по вопросам привлечения иностранных инвестиций. Участие также приняли руководство профильных и отраслевых министерств, АО «МФЦА» и представители АО «Kazakh Invest» за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе совещания глава МИД акцентировал внимание на важности усиления и активизации работы загранучреждений в инвестиционном направлении в свете задач по увеличению объёмов привлекаемых в страну прямых иностранных инвестиций к 2025 году до 30 млрд. долларов США. В данном контексте было отмечено, что работа диппредставительств будет оцениваться по итогам года на предмет достижения ключевых показателей, в том числе в рамках уже принятых Страновых инвестиционных программ.

Главы дипмиссий подробно ознакомились с новыми подходами по работе с инвесторами и сопровождению инвестиционных проектов в стране, разработанных по поручению Главы государства в рамках расширенного заседания Правительства 26 января 2021 года, а также с закреплением вопросов привлечения инвестиций за заместителями первых руководителей центральных госорганов, местных исполнительных органов и национальных компаний.

Для дальнейшего усиления межведомственного взаимодействия и координации работы посольств на инвестиционно-экономическом треке принято решение о проведении на регулярной основе целевых встреч загранучреждений с профильными ведомствами, акиматами и организациями посредством видеоконференцсвязи.