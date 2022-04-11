Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Вопросы прав человека и демократические реформы обсудили Казахстан и США

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Апреля 2022, 14:25
Вопросы прав человека и демократические реформы обсудили Казахстан и США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и США провели первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Заседание прошло под сопредседательством заместителя руководителя Администрации Президента РК – специального представителя Президента РК по международному сотрудничеству Ержана Казыхана и заместителя государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зея.

Повестка дня мероприятия охватила широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, в том числе по вопросам развития гражданского общества, религиозных свобод, расширения прав, свобод и возможностей женщин, борьбе с торговлей людьми и с коррупцией, укрепления независимости судебной системы. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в региональных и многосторонних форматах.

Замгоссекретаря подтвердила поддержку политическим реформам Президента Касым-Жомарта Токаева по дальнейшей демократизации общественно–политической жизни страны и построению «Нового Казахстана» и готовность США оказывать максимальное содействие в усилиях по модернизации страны.

В рамках визита делегации США в Нур-Султан заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял американского гостя и обсудил основные вопросы расширенного стратегического партнёрства между двумя странами.

Также запланированы встречи делегации с рядом других официальных лиц РК и с представителями гражданского общества.

photo

photo

photo

photo

photo

photo


МИД РК   Права человека   США  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау