Вопросы повышения качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане обсудили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) состоялось заседание Координационного совета в области защиты прав инвалидов под председательством главы ведомства Серика Шапкенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В мероприятии приняли участие представители центральных государственных органов и общественных организаций лиц с инвалидностью. В режиме видеосвязи к совещанию были подключены заместители акимов 14 областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента, депутат Сената Парламента РК Акмарал Альназарова, депутат Мажилиса Парламента РК Аскар Бейсенбаев, Уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова, представители Программы развития ООН (UNDPA).

Открывая заседание, министр труда и соцзащиты РК Серик Шапкенов отметил, что государственная политика в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью (далее – ЛСИ) направлена на их полноценную интеграцию в общество и на преодоление, стирание барьеров, чтобы данная категория населения могла наравне с другими жить, работать и учиться, свободно участвовать в жизни общества, принимать определенные решения.

«Для обеспечения прав и законных интересов лиц с инвалидностью в Казахстане действует многоуровневая система социальной защиты, включающая: государственную помощь и поддержку в виде социальных пособий и выплат; компенсацию утраченных функций организма в рамках социальной реабилитации; оказание специальных социальных услуг», – проинформировал глава МТСЗН.

В ходе мероприятия с докладом о совершенствовании законодательства в сфере социальной защиты населения выступил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Руслан Сакеев.

«В 2019 году Правительством был утвержден Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью, который охватывает семь направлений и состоит из 64 мероприятий. План реализуется семью центральными госорганами», – напомнил Руслан Сакеев.

В рамках реализации Нацплана МТСЗН совершенствуется законодательство по обеспечению прав и социальной защиты лиц с инвалидностью.

«За последние два года в этом направлении нами проведена работа по разработке и внесению изменений в один кодекс, два закона, один Указ Президента, два постановления Правительства, одно постановление Правления Национального банка, 12 приказов министерств.

12 октября Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан». Работа над этим документом была начата в 2019 году. В его основе находятся предложения членов рабочей группы Сената и Мажилиса Парламента, Координационного совета по вопросам защиты прав инвалидов, а также общественности и экспертного сообщества. Данные нормы поддержаны партией «Nur Otan» и отражены в предвыборной платформе», – сказал Руслан Сакеев.

Вице-министр отметил, что закон содержит 19 концептуальных поправок и предусматривает внесение изменений в 16 законодательных актов.

Так, введено пособие для граждан, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью первой группы, вне зависимости от причины инвалидности.

С учетом степени нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности ребенка законом предусматривается разделение детей в возрасте с семи до 16 лет по группам инвалидности. Данная мера позволяет дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей.

При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов увеличены от 16,7% до 37%. Это мера коснулась более 30 тыс детей с инвалидностью.

Также в законе предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это позволило повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью.

Еще одной новеллой закона является обеспечение техническими средствами (далее – ТСР) и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем.

Данная мера позволяет своевременно охватить до двух тысяч людей техническими средствами и услугами реабилитации.

Наряду с этим, в документе предусматривается сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия.

Кроме того, законом предусмотрено продление периода ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии.

Дополнительно включены иные нормы, направленные на повышение эффективности и адресности оказания специальных социальных услуг.

Далее на тему обеспечения прав лиц с инвалидностью в регионах на примере Северо-Казахстанской области выступил член Коорсовета, председатель общественного объединения «Одно единое» Владимир Эрман. Он сообщил, что деятельность в качестве советника акима и руководителя общественного объединения позволила раскрыть наиболее острые проблемы, на которые необходимо обратить внимание госорганам.

Так, по его словам, при разработке проектно-сметной документации необходимо учитывать все необходимые требования по доступности объектов социальной и транспортной инфрасруктуры для маломобильных групп населения, а в процессе строительства или реконструкции объектов усилить технический и авторский надзор.

Основным докладчиком на тему «Поддержка творческих и спортивных способностей молодёжи в комплексе инклюзивного образования» выступила председатель общественного объединения «Молодёжный клуб» Детско-юношеского центра «Айналайын» Айгуль Разакова. Она отметила необходимость широкого информирования родителей детей, нуждающихся в инклюзивном образовании, о доступных программах, а также важность создания материально-технической базы для реализации инклюзивного образования на среднем и высшем уровнях и создания условий для трудоустройства и стажировки ЛСИ на предприятиях.

Заместитель акима г. Алматы Максат Кикимов доложил о создании условий для социальной интеграции лиц с инвалидностью в мегаполисе: обеспечении услугами медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, деятельности рабочей группы по проведению общественного мониторинга на доступность для лиц с инвалидностью объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

О предпринимательской деятельности общественных объединений лиц с инвалидностью и обучении предпринимательству людей с особыми потребностями проинформировал член Коорсовета, внештатный советник председателя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Алмаз Ержан. Он рассказал о работе Совета по защите прав и интересов организаций лиц с инвалидностью – производителей товаров, поставщиков товаров, работ и услуг при НПП РК «Атамекен», задачами которого являются разработка рекомендаций и принятие мер, направленных на оказание содействия по развитию конкурентной среды и консолидации организаций предпринимателей с инвалидностью.

Алмаз Ержан также выступил с предложением о внедрении системы оценки эффективности деятельности Коорсовета. Данная инициатива была поддержана всеми членами Координационного совета.



