Вопросы поставок нефти и повышения доходов населения обсудили сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на пленарном заседании Сената депутаты ратифицировали соглашения об оказании военно-технической помощи Кыргызстану и по поставкам нефтепродуктов в Армению. Кроме того была обсуждена реализация Комплексного плана «Программы повышения доходов населения до 2025 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, сенаторы приняли закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения».

Как отметил исполняющий обязанности министра энергетики РК Асет Магауов, представляя проект закона на пленарном заседании Палаты, поставка нефти и нефтепродуктов между членами Евразийского экономического союза регулируется отдельными двусторонними соглашениями, согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 16 июля 2020 года в Нур-Султане было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Армению.

«Стороны создают необходимые условия для осуществления хозяйствующими субъектами государств, сторон поставок из Казахстана в Армению с привлечением уполномоченных организаций», - сказал Асет Магауов.

Было отмечено, что в соответствии с соглашением стороны утверждают перечень товаров, которые разрешены к поставкам в Армению. Далее ведомства сторон заключают соответствующий протокол. «Поэтому, если какие-либо нефтепродукты не входят в разрешенный список, то вывоз товаров не будет осуществляться», - пояснил Асет Магауов.

Кроме того, в соответствии с Соглашением, компетентные органы сторон ежегодно до 1 декабря текущего календарного года составляют баланс производства, внутреннего потребления, поставки, импорта и экспорта товаров из Республики Казахстан и Российской Федерации в Республику Армения, то есть индикативные балансы.

«Учитывая, что основным поставщиком нефтепродуктов в Армению является Россия, возможные поставки казахстанской продукции будут определяться по остаточному принципу. Также Соглашение предусматривает запрет поставок сверх объемов, предусмотренных индикативными балансами сторон», - добавил Асет Магауов.

По словам и.о. министра, торговля между странами Евразийского экономического союза осуществляется без уплаты экспортной таможенной пошлины, без таможенного контроля. Данное Соглашение устанавливает практически особый режим торговли нефтепродуктами и содержит механизмы контроля при вывозе нефтепродуктов из Казахстана в Армению. Такие механизмы позволят реализовать излишки нефтепродуктов на более премиальном рынке Армении, что положительно повлияет на внутренний баланс нефтепродуктов и увеличит выручку хозяйствующих субъектов Казахстана, а также упорядочит вывоз нефтепродуктов из Республики Казахстан и защитит внутренний рынок от бесконтрольных перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС.

«Надо отметить, что условия поставок будут определяться предпринимателями самостоятельно по взаимной договоренности. Эти договоренности будут исходить только из экономики этих поставок», - сказал Асет Магауов.

Глава Минэнерго отметил, что на практике сделки по экспорту заключаются в иностранной валюте, обычно в долларах США. Поэтому каких-либо рисков не предполагается. Соглашение также предусматривает ряд механизмов контроля. Казахстан может, в одностороннем порядке, прекратить либо ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Армению в случае превышения объемов, утвержденных индикативными балансами, форс-мажорных обстоятельств, в целях обеспечения национальной безопасности и защиты внутреннего рынка, а также при нарушении Арменией обязательств по запрету вывоза казахстанских нефтепродуктов в третьи страны и страны ЕАЭС со своей территории. «Поэтому рисков для внутреннего рынка нет», - резюмировал Асет Магауов.

С 2020 года и по настоящее время поставки казахстанских нефтепродуктов в Армению не осуществляются. Реэкспорт со стороны Армении не зафиксирован. Соглашением предусмотрено, что КТЖ-ГП ежемесячно предоставляет отчет об объемах отгрузки товаров по номенклатурам грузов Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов. В том числе, предприятия железных дорог Казахстана и Армении производят взаимодействие посредством информационной системы в области ж/д. Также фискальные органы государств сторон производят взаимодействие посредством информационной системы ЕАЭС.

Сенат ратифицировал соглашение об оказании военно-технической помощи Кыргызстану.

Соглашение подписано 7 декабря 2021 года в рамках реализации поручения Верховного главнокомандующего ВС РК и запроса кыргызской стороны об оказании военно-технической помощи. «Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызской Республики», - сказал заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

По словам замминистра, кыргызская сторона использует полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передает третьей стороне и не использует против государств-участников СНГ.

«Оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов центральноазиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности позволит усилить возможности Вооруженных сил Кыргызстана», - пояснил он.

Замминистра обороны добавил, что принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета, а также не повлечет негативные социально-экономические последствия.

Кроме того, на пленарном заседании был обсужден ход реализации Комплексного плана «Программы повышения доходов населения до 2025 года.

«Важная часть программы посвящена новому экономическому росту. Охвачены создание условий для трудоустройства граждан, а также косвенные действия, привлекающие к новым навыкам и профессии. С учетом повышения заработной платы более 1,1 млн работников, в том числе увеличится должностной оклад более 850 тыс. работников бюджетной сферы. Заработная плата врачей увеличится с 320 тыс. до 531 тыс. тенге, средних медицинских работников – с 173 тыс. до 250 тыс. тенге», - сказал Е. Тугжанов.

Он также сообщил, что с апреля текущего года с 5 до 48% повысилась заработная плата 258 тыс. человек – производственного персонала Группы компаний фонда «Самрук-Казына». При этом предпочтение отдавалось низкооплачиваемым услугам.

«Будет продолжена работа по увеличению доходов работников из внутреннего резерва фонда. До конца года еще в четырех компаниях заработная плата производственного персонала вырастет с 5 до 18%», - добавил замглавы Правительства.

Было также отмечено, что работы по локализации производств по трем товарным группам начали в РК «Сегодня это один из острых вопросов, который стоит на повестке дня. Среднеотраслевой показатель доли местного содержания составил только 61,8% на 2,9 трлн. тенге, то есть имеется достаточный потенциал локализации», - сказал Ералы Тугжанов.

Вице-премьер отметил, что в связи с этим запланировано создание высокопроизводительных рабочих мест путем локализации новых производств по 19 видам востребованных производственных товаров в нефтегазовой отрасли. Один из них - строительство первого Интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.». Также ведется работа по развитию местных товаров для нужд крупнейших операторов (Тенгизшевройл, Карачаганак Петролеум Оперейтинг, Норт Каспиан Оперейтинг), на которые приходится 75% закупок недропользователей.

«Уже сегодня начаты работы по локализации производств по 3 товарным группам – это запорная арматура, контрольно-измерительные приборы автоматики, электротехническое оборудование», - сообщил Ералы Тугжанов.

Был отмечено, что на сегодня заключено 4 соглашения с компаниями, выпускающими данные виды оборудования. Кроме этого, в целях импортозамещения и экспорта, впервые в текущем году через Фонд развития промышленности выделены 335 млрд тенге для финансирования прорывных обрабатывающих проектов на условиях выполнения встречных обязательств. Для МСБ под 3%, импортозамещения и экспорта - 7%.

Согласно озвученным данным, более 2 млн новых рабочих мест до 2025 года будет создано в РК.

«За счет установления обязательств в отношении крупного бизнеса, получающего меры поддержки от государства, вырастет средняя заработная плата 2,8 млн работников. Такое требование мы выдвигаем впервые. Две недели назад мы заслушали предварительные итоги работы в данном направлении с участием крупного бизнеса в Карагандинской области. В результате уже сейчас по Казахстану удалось увеличить размер заработной платы на крупных промышленных предприятиях с 15 до 30%. Среди них «Казминералс» на 15%, «КазАзот» на 20%, ERG на 25%, «Казахмыс» на 30%», - сказал Е. Тугжанов.

По его словам, за счет реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики до 2025 года будет создано более 2 млн новых рабочих мест. «Из них в промышленности и предпринимательстве – 950 тыс., в рамках инфраструктурных проектов – 583 тыс., в агропромышленном комплексе – 458 тыс., в туристической отрасли – 59 тыс. мест. В частности, в сфере промышленности (горно-металлургический комплекс, машиностроение, химическая промышленность, производство кирпича и цемента) запланировано всего 713 проектов. В этом году уже запущено 165 проектов и создано более 16 тыс. новых рабочих мест», - проинформировал заместитель главы Правительства.

Вместе с тем, как сообщил вице-премьер, программой охвачен комплекс мероприятий по формированию стабильных доходов социально уязвимых слоев населения.

«В частности, предусмотрена возможность для многодетных матерей, а также матерей, воспитывающих детей с инвалидностью, получать доход на дому. В рамках проекта женщины проходят краткосрочные курсы по востребованным на рынке труда специальностям и получают бесплатные консультации по открытию собственного дела. В результате ежегодно планируется трудоустраивать 20 тыс. женщин», - сказал Е. Тугжанов.

По его словам, эту работу координирует Совет матерей, и проводят центры поддержки семей в регионах. Кроме того, в данном направлении будут усовершенствованы механизмы занятости людей с инвалидностью.

Было также сообщено, что законопроекты по развитию креативной индустрии внесут на рассмотрение Парламента.

«В настоящее время одним из новых и потенциальных направлений повышения доходов является сфера креативной индустрии. Финансовый оборот креативной индустрии в мире составляет 2,3 трлн долларов. Южная Корея, которая 12 лет назад приняла специальную программу в этой области, в 2020 году вышла на седьмое место на мировом рынке медиа-развлечений. Сегодня объем креативного экспорта этой страны превысил 12 млрд долларов. Поэтому особое внимание уделяется развитию креативной индустрии. Во-первых, в стране около 3 тыс. организаций культуры. Прежде всего, мы обеспечим открытость этих организаций для креативных идей», - сказал Е. Тугжанов.

Во-вторых, по его словам, учтены соответствующие условия для граждан, которые намерены выпускать новую креативную продукцию с использованием оборудования в организациях культуры.

«В-третьих, сейчас разрабатывается законопроект, регулирующий механизмы эффективного использования имущества организаций культуры в целях получения прибыли. Выручка будет направлена на материально-техническое оснащение этих организаций и повышение заработной платы работников. Это, в свою очередь, возможность введения в экономический оборот организаций культуры», - резюмировал замглавы правительства.



