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Вопросы поставки вакцины Pfizer в Казахстан прокомментировал помощник Госсека США

15 Декабря 2021 12:43
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Вопросы поставки вакцины Pfizer в Казахстан прокомментировал помощник Госсека США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Помощник Государственного секретаря США Дональд Лу прокомментировал вопросы поставки вакцины Pfizer в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы провели ряд переговоров касательно сотрудничества по вопросам коронавируса, приобретению Казахстаном вакцины Pfizer, но и также возможности помощи по вакцине. Мы также обсудили вопросы сотрудничества в сфере разработки отечественной вакцины QazVac, вместе с тем по предоставлению оборудования для технических консультаций при лечении людей, заболевших COVID-19. Я думаю, что партнерство во время пандемии будет усиливаться», - сказал Дональд Лу, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в МИД.

По его словам, сейчас Белый дом рассматривает вопросы, касающиеся оказания помощи по вакцинам.

«На самом деле я думаю, что Казахстан не нуждается в помощи по вакцинам. Вы производите собственную вакцину. Но в рамках новых ограничений по поездкам в США, я думаю, что во всем мире существует потребность в некоторых конкретных вакцинах, чтобы облегчить путешествие. Если сможем, то мы хотели бы помочь, если сможем», - заявил Дональд Лу.

Также помощник Госсека ответил на вопрос по поводу въезда в Соединенные Штаты.

«Знаю, что это немного сложно для всех людей в мире, которые хотят посетить США. Сейчас мы принимаем людей, которые привиты зарегистрированным вакцинами в ВОЗ и одобренными в США. Говоря с заместителем министра мы узнали, что вы упорно работает над тем, чтобы утвердить вакцину QazVac в ВОЗ. Сейчас требуется (для въезда в США - прим.), чтобы вы получили полный цикл вакцины Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, а по другим вакцинам – две дозы или одна полная доза», - отметил Дональд Лу.

Напомним, в столице состоялось очередное обзорное заседание Комиссии по расширенному стратегическому партнерству (КРСП) между Казахстаном и США под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РК Акана Рахметуллина и помощника Государственного секретаря США Дональда Лу.



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#МИД РК   #США   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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