Вопросы поправок в закон о СМИ обсуждают в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице началась конференция с участием международных экспертов касательно законодательного развития сферы СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство с самого начала выразило свою поддержку в проведении конференции. Очень важно, что в конференции участвуют представители разных институтов, есть представители Парламента, Правительства, представители международных институтов и общественных организаций Казахстана, которые занимаются развитием сферы журналистики. Важное значение имеет участие представителей самих масс-медиа, руководителей СМИ, представителей региональных СМИ. Это говорит о том, что мы сможем услышать разные мнения и предложения, основанные как на практическом опыте казахстанских журналистов, так и на изучении международного опыта», - сказал вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев, выступая с приветственным словом.

По его словам, Министерство внимательно изучает текущие тенденции в области журналистики, особенно следит за существенными изменениями, которые вносит развитие цифровых технологий.

«Мы четко осознаем, что изменения в отрасли СМИ, особенно развитие СМИ в интернет-пространстве, требует совершенствования в нашем законодательстве. Для этого, мы изучаем международный опыт, чтобы найти лучшие практики, которые могут быть применены в Казахстане и сочетаться с условиями и темпами развития технологий в нашей стране, образования в сфере журналистики и культурных особенностей», - отметил вице-министр.

«Нам важно, чтобы законодательные изменения работали на развитие казахстанской журналистики, повышали конкурентоспособность наших СМИ на международном уровне, что важно с точки зрения информационной безопасности государства. Конкурентоспособность казахстанских СМИ позволит продвигать казахстанский контент за рубежом и повышать доверие к нашим СМИ», - добавил К. Ойшыбаев.

Он также сообщил, что Министерство в настоящее время проводит сбор предложений по совершенствованию отрасли СМИ, всем руководителями республиканских масс-медиа были направлены официальные письма от имени министра информации и общественного развития, где она обратилась ко всем направить свои идеи и предложения по развитию отрасли в адрес Министерства.

«Также Министерство изучает текущее положение в сфере СМИ, изучает международный опыт и готовит свои поправки в законодательство. Мы проведем анализ и сделаем свод предложений руководителей СМИ, общественных организаций в том числе и те, которые будут озвучены сегодня. И вынесем на обсуждение в следующем году, создав общественную рабочую группу», - заключил К. Ойшыбаев.