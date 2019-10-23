+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 5 °С
USD 388.96 EUR 432.21
RUB 6.09 CNY 54.99
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вопросы политики государства в сфере госсимволов рассмотрели в Акорде

23 Октября 2019 17:30
Поделиться:
Вопросы политики государства в сфере госсимволов рассмотрели в Акорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акорде состоялось заседание комиссии по вопросам государственных символов и геральдики, ведомственных и иных приравненных к ним наград под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Открыть во всех регионах  центры  пропаганды госсимволов предложил Крымбек Кушербаев
На левобережье столицы проверят правильность использования госсимволов

Открывая работу заседания, государственный секретарь РК отметил, что в основе главных идеологических направлений, связанных с формированием государственного сознания подрастающего поколения, воспитанием в них патриотизма, стоит вопрос повышения уважения к государственным символам страны.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы пропаганды и применения госсимволов, а также предложения по утверждению ведомственных наград государственных органов, направления работы комиссии в текущем году и планы работы на следующий год.

По итогам заседания Крымбек Кушербаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшей реализации государственной политики в сфере госсимволов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акорда, Патриотизм,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив