Вопросы политики государства в сфере госсимволов рассмотрели в Акорде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акорде состоялось заседание комиссии по вопросам государственных символов и геральдики, ведомственных и иных приравненных к ним наград под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Открывая работу заседания, государственный секретарь РК отметил, что в основе главных идеологических направлений, связанных с формированием государственного сознания подрастающего поколения, воспитанием в них патриотизма, стоит вопрос повышения уважения к государственным символам страны.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы пропаганды и применения госсимволов, а также предложения по утверждению ведомственных наград государственных органов, направления работы комиссии в текущем году и планы работы на следующий год.
По итогам заседания Крымбек Кушербаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшей реализации государственной политики в сфере госсимволов.
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