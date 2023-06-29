Вопросы по отопительной работе сохраняются до сих пор – депутат Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Успеют ли госорганы решить имеющиеся проблемы в сфере топливно-энергетического комплекса до начала отопительного сезона – с таким вопросом корреспондент МИА «Казинформ» обратился к депутату Мажилиса Мархабату Жайымбетову.

«Действительно, Кабмин проводит работу, вопросы есть. Но успеют ли к отопительному сезону некоторые города? Есть вопросы, которые нужно решать оперативно. Особенно по городам Экибастуз, Аксу. ТЭЦ берутся в коммунальную собственность, выделяются средства, но надо успеть», - сказал Мархабат Жайымбетов в беседе с журналистом.

«Вопросы есть в основном к тем тепловым сетям, которые были в руках у частников. Из 37 ТЭЦ у нас 30 находится в аварийном состоянии. Это очень большая проблема. Вопросы есть и их надо решать быстро», - добавил депутат.

Ранее, М. Жайымбетов поделился мнением о состоянии тепловой инфраструктуры страны.

«В Казахстане 14 тысяч километров теплосетей. Из них 2 тысячи километров находятся в частной собственности. Это большая проблема. Частная собственность не инвестирует, только государство. Из 2 тысяч километров частных сетей 77% изношены. Вместе с частными и коммунальными собственниками этот показатель составляет 54%», - сказал Мархабат Жаймыбетов в кулуарах Республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.