Вопросы по коронавирусу можно задать через мобильное приложение Qoldau 24/7

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы по коронавирусу казахстанцы могут задать через мобильное приложение Qoldau 24/7, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по связям с общественностью НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Свои вопросы операторам контакт-центра 1406 по коронавирусной инфекции можно задать также через мобильное приложение Qoldau 24/7. Обращению присваивается регистрационный номер, затем в личном кабинете можно проверять его статус.

Раньше в Единый контакт-центр Фонда социального медицинского страхования 1406 поступало порядка 1500-2000 звонков в сутки, то теперь их количество увеличилось в три раза – до шести тыс. звонков в сутки, сообщают в фонде.

Операторы контакт-центра 1406 прошли специальную подготовку для консультирования населения по основным вопросам касательно укрепления здоровья и защиты своего организма, мер реагирования при обнаружении подозрительных симптомов.

«Контакт-центр работает, чтобы консультировать по необходимым мерам профилактики, защиты от вируса. Также операторы разъясняют, что делать в случае недомогания, на какие симптомы обращать внимание, где можно сдать анализы», – уточняют в пресс-службе Фонда социального медицинского страхования.