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    11:35, 09 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Вопросы переселения кандасов обсудили на выездной встрече сенаторы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы-члены депутатской группы «Өңір» Ерик Султанов, Алтынбек Нухулы и Динар Нукетаева в рамках подготовки к заседанию по рассмотрению вопросов переселения граждан из трудоизбыточных регионы страны в трудодефицитные побывали в Аршалинском районе Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Сенаторы ознакомились с пилотным проектом «Асар», который реализуется Всемирной ассоциацией казахов. Проект направлен на содействие переселению кандасов с юга на север страны. Инициаторы проекта уже инвестировали более 1 млрд тенге для подготовки строительства 1 282 типовых коттеджей. А из республиканского бюджета было выделено 5,5 млрд тенге для создания соответствующей инфраструктуры, в том числе дорог и водопровода.

    По словам руководителя депутатской группы Сената «Өңір» Ерика Султанова, проект реализуемый в Акмолинской области, призван комплексно решить ряд проблем, с которыми обычно сталкиваются переселенцы. В связи с этим, были отмечены значительные перспективы его масштабирования по всей стране.

    «Депутатской группой «Өнір» рассматривается ход реализации программы по переселению граждан из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные. Мы знаем, что при переезде нередко люди сталкиваются с проблемами. На примере этого посёлка мы рассматриваем пути их решения. В дальнейшем сенаторы планируют проводить встречи с акимами других областей для обсуждения возможной реализации аналогичных проектов и в других регионах», - отметил Ерик Султанов.

    Для обеспечения занятости переселенцев, рядом с селом планируют построить теплицы, откормочные и торговые площадки для реализации сельхозпродукции. Это позволит создать более 3,5 тысяч рабочих мест.



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