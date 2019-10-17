Вопросы перехода на латинскую графику обсудили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау на базе Высшего педагогического колледжа имени Ж. Мусина проведен круглый стол «Латын әліпбиі және жазу реформасы» по обсуждению основных аспектов перехода на латинскую графику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области

Мероприятие проведено в рамках государственного социального заказа. В работе круглого стола приняли участие эксперты из числа сотрудников Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова, вошедшие в состав республиканской рабочей группы по поэтапному переводу алфавита, а также педагоги и студенты высших учебных заведений областного центра.

По словам советника генерального директора Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» Оразкуль Асангазы новый алфавит - это требование современности. Латинский алфавит сегодня используют 22 и 30 наиболее развитых стран мира. В эпоху глобализации переход на латиницу становится необходимой и своевременной мерой для вхождения в мировое информационное пространство.

«Самое главное для каждого народа - это язык, его история, традиции, без поддержки народа невозможно осуществить такой важный шаг для нашего государства.Чтобы успешно прошел период перехода на латиницу, чтобы мы все внедряли государственный язык, народ должен поддержать все инициативы», - отметила Оразкуль Асангазы.

Приятным завершением мероприятия стало награждение студентов Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова, Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова, Кокшетауского технического института за участие в конкурса эссе на латинской графике среди ВУЗов.

К слову, тематические мероприятия по переходу казахского алфавита на латиницу проведены в Целиноградском, Аршалынском, Атбасарском, Жаксынском, Есильском, Жаркаинском, Сандыктауском, Зерендинском районах, которые продолжатся в Бурабайском районе, районе Биржан сал и в г. Степногорск.

Напомним, 19 февраля 2018 года подписан Указ Президента Республики Казахстан «О переходе казахского алфавита на латинскую графику», согласно которому до 2025 года запланирован полный переход на латинскую графику.



