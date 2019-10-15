Вопросы передачи предприятий в собственность трудовым коллективам разъяснили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы передачи предприятий в собственность трудовым коллективам, разъяснил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Передача предприятий в собственность преимущественно трудовым коллективам (в том числе безвозмездно) негативно влияла на их хозяйственную деятельность и привела к прекращению деятельности многих предприятий из-за нехватки финансовых средств у новых собственников. Таким образом, опыт первого этапа приватизации в Казахстане показал ограниченность возможностей инструментов преобразования собственности, ориентированных на коллективистские начала»,- говорится в ответе Главы Правительства.

Аскар Мамин отметил, что в настоящее время приватизация проводится в целях стимулирования экономики, развития частного сектора и укрепления конкурентного рынка. Трудовой коллектив не ограничен в правах по приобретению объекта приватизации, в соответствии с Законом «О государственном имуществе» покупателем может быть физическое лицо или негосударственное юридическое лицо. Правосубъектность трудового коллектива (в том числе выплате дивидендов) регулируется Гражданским кодексом, законами «О государственном имуществе», «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», а также подзаконными актами. При этом, в соответствии с законодательством, договоры доверительного управления в зависимости от специфики деятельности предприятий могут включать условия по исполнению доверительным управляющим ряда обязательств, в том числе таких, как сохранение существующего количества или создание новых рабочих мест, погашение задолженностей объекта в установленные сроки, порядок использования объектов производственной и социальной инфраструктуры и т.д.

«В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения доверительным управляющим принятых обязательств, предусмотрено расторжение договора доверительного управления. В этой связи, необходимые нормы, позволяющие учитывать интересы трудовых коллективов приватизируемых объектов через доверительное управление, действующим законодательством предусмотрены», - подчеркнул глава Кабмина.