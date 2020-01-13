Вопросы пассажирских перевозок и совершенствования законодательства обсудили сенаторы в регионах

АЛМАТЫ - ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Вопросы пассажирских перевозок и совершенствования законодательства и бюджетного процесса обсудили сенаторы в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Депутаты Сената Парламента Нурторе Жусип и Динар Нукетаева провели встречу с руководителями автобусных парков города Алматы. На мероприятии также присутствовали депутаты городского маслихата и руководители местных исполнительных органов.

Парламентариями подняты вопросы подготовки водителей городского пассажирского транспорта, повышения культуры населения при пользовании общественным транспортом, проблемы аварийности на дорогах.

Д. Нукетаева отметила важное значение работы Центра квалификации специалистов транспорта, направленной на переподготовку и повышение профессиональных навыков водителей автобусов. Руководители автобусных парков подтвердили, что после обучения водители демонстрируют повышение качества работы, осознают значимость их профессии и с ответственностью относятся к пассажирским перевозкам.

Сенатор Н. Жусип ознакомил работников Центра с принятыми законами по социальному страхованию. По словам депутата, введена система обязательного социального страхования как дополнительный вид социальной защиты населения, система мер, принимаемых государством для обеспечения граждан, работающих в условиях наступления социальных рисков. Разъяснены основные принципы обязательного социального медицинского страхования.

До конца 2020 года в Алматы планируется запуск около 100 единиц электроавтобусов.

Рабочая встреча депутата Сената Парламента Ольги Перепечиной состоялась в областном управлении финансов Северо-Казахстанской области с работниками финансовых органов.

Обсуждены вопросы совершенствования бюджетного процесса и законодательства РК, реализации Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления», согласования, взаимодействия с органами Казначейства и местных исполнительных органов с центральными исполнительными органами в процессе формирования, утверждения и исполнения бюджета.

Также состоялась рабочая встреча с сотрудниками департамента государственных доходов по СКО, на которой обсуждались вопросы налогового и таможенного администрирования, работы системы «Астана-1», системы управления рисками, обязательного внедрения ККМ-онлайн, готовности граждан к всеобщему декларированию и проводимой подготовительной работе, информирования населения, интеграции информационных систем государственных органов, актуальность и точность сведений баз данных государственных органов и многие др. В ходе беседы были затронуты проблемные вопросы, связанные с реализацией данных проектов и внесены предложения по их решению.

При встрече в областном Казначействе были обсуждены вопросы казначейского сопровождения бюджетного процесса и реализации пилотного Проекта по передаче функции единого организатора государственных закупок центральных государственных органов и их территориальных подразделений органам казначейства.

Далее сенатор посетила Военный институт Национальной гвардии, где ознакомилась с учебным процессом, встретилась с курсантами, осмотрела объекты Военного института, в которых в текущем году планируются проведение капитального ремонта и начало строительства нового учебного корпуса и казармы. Депутат также посетила новый стрелковый тир и музей, где ознакомилась с историей образования Военного института.



