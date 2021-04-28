Вопросы охраны труда обсудили эксперты из Казахстана и международных организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с Казахстанской выставочной компаний Iteca провели вебинар на тему «Предвидеть кризис и быть готовым к нему – Инвестировать сейчас в адекватные системы охраны труда», проведение которого приурочено к Всемирному дню охраны труда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В ходе онлайн-конференции эксперты в трудовой сфере из Казахстана, Международной организации труда и Международной ассоциации инспекций труда обсудили вопросы развития современных систем предотвращения несчастных случаев на производстве в условиях пандемий.

Мероприятие прошло под эгидой Казахстанской Международной конференции и выставки по охране труда и промышленной безопасности – KIOSH 2021, которые по причине длительного негативного влияния на мир коронавирусной инфекции, были перенесены на 27 – 29 апреля 2022 года.

Открывая работу вебинара, первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов отметил, что благодаря своевременно принятым мерам в Казахстане удалось значительно снизить риск распространения коронавирусной инфекции среди работников на предприятиях.

«В первую очередь, это объявление карантинного режима и рекомендация всем работодателям перевести работников на удаленный режим работы. Особая роль здесь отводится мероприятиям в рамках внутреннего контроля. Для усиления работы в этом направлении в 2020 году принят закон по вопросам регулирования трудовых отношений, который предусматривает требования к работодателям, работникам и уполномоченному органу по труду по внедрению и функционированию системы управления охраной труда. Также законодательно закреплены сроки создания производственных советов по безопасности и охране труда на предприятиях, в обязанности которых входит обеспечение внутреннего контроля над соблюдением требований безопасности и охраны труда на предприятиях», – сказал А. Сарбасов.

Он также сообщил, что МТСЗН внесен на рассмотрение Парламента РК законопроект по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы.

«Отмечая актуальность вопроса улучшения условий труда на рабочих местах, Правительство ставит задачу по кардинальному сокращению рабочих мест с вредными условиями труда, снижению производственного травматизма. В связи с этим, реализуется Дорожная карта по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда на 2019-2023 годы. Кроме того, по поручению Правительства Министерством труда и социальной защиты населения совместно с социальными партнерами разрабатывается Концепция безопасного труда до 2030 года. В документе будут предусмотрены системные меры, обеспечивающие активное участие сторон социального партнерства в построении риск ориентированной Национальной системы управления охраной труда», – добавил вице-министр.

По словам А. Сарбасова, ежегодно на предприятиях Казахстана получают увечья более 1300 работников, из них порядка 200 человек погибают. Дорожная карта предусматривает комплекс мер по оптимизации требований к работодателям в области безопасности труда, направленных на снижение профессиональных рисков на рабочих местах, производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда, обеспечение надлежащего государственного контроля.

Спикер подробно проинформировал о поправках, внесенных в 2020 году в законодательство в целях совершенствования системы управления охраной труда, и в 8 НПА, регламентирующих обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Кроме того, разработаны и утверждены 4 новых нормативных правовых акта по вопросам безопасности и охраны труда, регламентирующие вопросы управления профессиональными рисками, а также внесены изменения и дополнения в 6 НПА по безопасности и охране труда. Актуализированы гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

«Продолжается работа по внедрению на предприятиях страны проекта «Народный контроль». Для организации совместных действий по предупреждению производственного травматизма на предприятиях создано свыше 15 тыс. производственных советов по безопасности и охране труда, где осуществляют внутренний контроль над состоянием условий труда более 17 тыс. технических инспекторов. Внедрили стандарты по безопасности и охране труда (OHSAS 18001, МОТ-СУОТ) 2796 предприятий страны», – сказал Акмади Сарбасов.

Вице-министр также сообщил, что с целью общей оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах и проведения по результатам аттестации комплекса мер по охране труда в 2020 году аттестовано 3397 производственных объектов. До устранения выявленных нарушений госиспекторами труда освобождены от занимаемой должности 207 должностных лиц. По фактам нарушения требований охраны труда госинспекторами труда в правоохранительные органы направлено 1234 материала, по которым возбуждено 173 уголовных дела.

«12 марта т.г. на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений под председательством Заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова при активном участии республиканских объединений профсоюзов заключено Генеральное соглашение на 2021-2023 года. Основной целью документа является продвижение принципов достойного труда, что означает высокоэффективный труд в хороших производственных, социально-трудовых и безопасных условиях при полной занятости, имеющий достойную оплату и доставляющий каждому работнику удовлетворение, возможность проявить свои способности и мастерство», – проинформировал А. Сарбасов.

Кроме того, 17 июня 2019 года в Женеве МТСЗН с Международной ассоциацией социального обеспечения заключен Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по продвижению Концепции «Нулевого травматизма – Vision Zero». На сегодня 216 предприятий страны поддержали данную Концепцию.

«В целом, принятые меры позволили снизить уровень производственного травматизма. Так, за последние 5 лет (2016-2020 гг.) количество пострадавших на производстве уменьшилось на 10,7% (с 1683 чел. до 1503 чел.), в том числе количество погибших уменьшилось на 16,2 % (с 248 чел. до 208 чел.). В результате реализации всех вышеперечисленных мероприятий к 2025 году ожидается: снижение коэффициента частоты несчастных случаев до 0,20 на 1000 работающих (2020 г. – 0,23); сокращение удельного веса работников, занятых во вредных условиях труда до 20% (2019 г. – 22,3%)», – резюмировал вице-министр.

В ходе вебинара также выступил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости РФ, вице-президент МАИТ Иван Шкловец, который рассказал о роли инспекций труда в борьбе с пандемией.

Национальный координатор МОТ в Казахстане Талгат Умиржанов выступил с докладом на тему «Предвидеть кризис и быть готовым к нему – Инвестировать сейчас в адекватные системы охраны труда».

Заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Гульнара Жумагельдиева проинформировала о роли профсоюзов в совершенствовании системы охраны труда.

Напомним, по данным МОТ ежегодно в мире свыше 2 млн. работников погибают на производстве или в результате трудовой деятельности. Экономические потери достигают 4% валового внутреннего продукта мировой экономики и в денежном выражении превышают 1,25 триллиона долларов США.